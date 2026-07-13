Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 18 pazara ihracat yüzde 12,2 arttı: ABD 6,9 milyar dolarla ilk sırada yer aldı

Türkıye'nin, "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında, aralarında ABD, Çin, Japonya, Pakistan, Kanada, Hindistan ve Avusturalya gibi ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yaptığı ihracat, bu yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 12.2 artarak 14.3 milyar dolara yükseldi. ABD, 6 milyar 971 milyon 280 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.



Bu ülkeye yapılan ihracat 18 ülkeye yapılan ihracatın yüzde 48'ini oluşturdu. ABD'yi; 1 milyar 809 milyon 73 bin dolarla Çin, 641 milyon 689 bin dolarla Meksika, 640 milyon 244 bin dolarla Kanada, 580 milyon 426 bin dolarla Hindistan takip etti. Yılın ilk yarısında ihracatın en fazla arttığı ülke ise yüzde 62.4 ile Nijerya oldu.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi