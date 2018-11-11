CHP'de oyun içinde oyun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Sıkıyorsa beni partiden at" diye seslenen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı, 2015 yılında partinin ulusalcı kanadından Birgül Ayman Güler'e uyguladığı taktikle ihraç edecek. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde FETÖ ile işbirliği yaptığını iddia eden Güler'i aynı zamanda akrabası olan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile birlikte disipline sevk etmişti. Böylece CHP tabanına 'tarafsızım' mesajı veren Kılıçdaroğlu, 3,5 yıl sonra bir kez daha aynı taktiği uyguladı. Tıpkı Birgül Ayman Güler gibi ulusalcı çizgide siyaset yapan Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun bir diğer akrabası olan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte disipline sevk edildi. 2015 yılında Birgül Ayman Güler disiplin sürecinin tamamlanmasını beklemeden partiden istifa etmiş, Kılıçdaroğlu'nun akrabası Hüseyin Aygün ise herhangi bir ceza almamıştı.

AYNISI OLACAK

CHP kulislerinde Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın kendiliğinden istifa etmemesi durumunda partiden ihracına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu'nun ulusalcı çizgideki Yılmaz'ı akrabası olan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte disipline sevk ettirerek olası tepkileri dizginlemeyi hedeflediği belirtiliyor. Erol hakkında 'izinsiz televizyon programına çıkmak' suçlamasıyla disiplin sürecinin başlatılması danışıklı dövüş olarak yorumlandı. CHP lideri aynı taktiği 2015 yılında partinin ulusalcı milletvekillerinden Birgül Ayman Güler'i ihraç etmek için de kullanmıştı. CHP'nin yerel seçimlerde FETÖ ile işbirliği yaptığınız belirten Güler ile birlikte CHP'li Sarıyer ve şişli belediyelerini eleştiren Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün aynı anda disipline sevk edilmişti.

İŞE ALDIRDIĞI İŞÇİLERİ BİLE ÇIKARDILAR

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ağustos ayındaki son MYK değişikliğinde CHP yönetimimden uzaklaştırılmıştı. Yılmaz o tarihten sonra Kılıçdaroğlu'na muhalif bir tutum takındı. CHP Genel Merkezi'nde Yılmaz'ın işe aldırdığı iki Ardahanlı işçinin işten çıkarıldığı öğrenildi



