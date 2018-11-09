CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Dün CHP Grup Yönetim Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevkini kararlaşmıştı.

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri geldi. Yılmaz, "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir." sözleriyle CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

"SANA OLAN UMUDUMU KESMİŞ BİTİRMİŞİM BEN"

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir. Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben. Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun?

"SIKIYORSA AT BENİ BURADAN REZİL OL KEPAZE OL"

Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. AK Parti ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılıp bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.