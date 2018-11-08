CHP, Öztürk Yılmaz'ı Türkçe ezan söylemleri gerekçesiyle disipline sevk etti.
Yılmaz, Türkçe ezan okunması gerektiğini söyleyerek, "Ezan Türkçe okunsun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" demişti.
Yılmaz'ın sözleri siyasiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
GÜRSEL EROL DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Yılmaz'ın dışında, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da disipline sevk edildi. Erol'un 'izinsiz televizyon programına çıkmak' gerekçesiyle sevk edildiği belirtildi.
KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI
Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kınama cezası almıştı..
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