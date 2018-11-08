  • Güncel
  • 08.11.2018 16:14
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 16:54

Son dakika: 'den flaş kararı!

"Türkçe ezan okunması" sözleriyle tartışmalara neden olan Milletvekilleri ve Gürsel Erol grup disiplin kuruluna sevk edildi.

CHPden flaş Öztürk Yılmaz kararı!

, 'ı Türkçe ezan söylemleri gerekçesiyle disipline sevk etti.

Yılmaz, Türkçe ezan okunması gerektiğini söyleyerek, "Ezan Türkçe okunsun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" demişti.

Yılmaz'ın sözleri siyasiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

GÜRSEL EROL DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yılmaz'ın dışında, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da disipline sevk edildi. Erol'un 'izinsiz televizyon programına çıkmak' gerekçesiyle sevk edildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kınama cezası almıştı..

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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