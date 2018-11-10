CHP yine birbirine girdi... CHP Ardahan millvetvekili Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bir TV programında "Ezan Türkçe okunsun ben anlayayım. Benim dilim her tarafta konuşulsun" dedi. Bu sözler üzerine parti yönetimi, Yılmaz'ı önceki gün disipline sevk etti.
'TROLLERE TESLİM ETTİN'
Bu duruma isyan eden Yılmaz ise dün kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi: "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur, kınıyorum. Arkamda duramadın, trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Öztürk Yılmaz sahipsiz değildir. Sahibi Allah ve millettir. Siz aşağılık bir işe imza attınız. Göreceksiniz def olup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye 'Gel Öztürk' diyerek gelmedim, 'Git Öztürk' diyerek gitmem. Sıkıyorsa at beni buradan. Rezil ol, kepaze ol..."
Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk Yılmaz'ı partiden attırmak için harekete geçti. Vekilinin kurşun gibi sözlerine ise yanıt vermedi.
CHP'Lİ BELEDİYEYE İCRA ŞOKU!
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde icra skandalı yaşandı. Yüklenici firmaya olan 2 milyon 693 bin 343 lira borcun ödenmemesi nedeniyle belediyeye icra takibi başlatıldı. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki eşyalar da kayıt altına alındı.
'TROLLERE TESLİM ETTİN'
Bu duruma isyan eden Yılmaz ise dün kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi: "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur, kınıyorum. Arkamda duramadın, trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Öztürk Yılmaz sahipsiz değildir. Sahibi Allah ve millettir. Siz aşağılık bir işe imza attınız. Göreceksiniz def olup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye 'Gel Öztürk' diyerek gelmedim, 'Git Öztürk' diyerek gitmem. Sıkıyorsa at beni buradan. Rezil ol, kepaze ol..."
Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk Yılmaz'ı partiden attırmak için harekete geçti. Vekilinin kurşun gibi sözlerine ise yanıt vermedi.
CHP'Lİ BELEDİYEYE İCRA ŞOKU!
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde icra skandalı yaşandı. Yüklenici firmaya olan 2 milyon 693 bin 343 lira borcun ödenmemesi nedeniyle belediyeye icra takibi başlatıldı. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki eşyalar da kayıt altına alındı.
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