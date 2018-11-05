Sayıştay Raporu'nda CHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında çarpıcı tespitler

Yolsuzluk ve FETÖ iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın istisnai kadrodan 7 kişiyi özel kalem müdürü atayarak devlet memuru yaptığı ortaya çıktı. Hazinedar'ın özel kalem oyunu Sayıştay'ın 2017 denetim raporunda tüm ayrıntılarıyla anlatıldı. Raporda CHP'li başkanın ortalama 5 ayda bir özel kalem müdürü değiştirdiği, bu yolla 4 yıl içinde 7 personeli özel kalem müdürü kadrosuna atadığı, bir süre sonra bu personeli çeşitli görevlere naklen atayarak yerlerine yeni kişiler aldığı belirtildi. Hazinedar'ın özel kalem kadrosunu memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullandığının vurgulandığı raporda " Bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşmuştur. Bu atamalar İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınmadan yapılmıştır" denildi. Hazinedar'ın Özel Kalem'den sınavsız devlet memuru yaptığı isimler arasında kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç da bulunuyor.

YOLSUZLUK DİZ BOYU

Sayıştay'ın 2017 denetim raporu Beşiktaş Belediyesi'ndeki usulsüz ihale, kiralama ve yasadışı tahsisleri de gün yüzüne çıkardı. Rapora göre bazı encümen üyeleri aynı zamanda Beltaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi oldukları halde belediyenin açtığı ihalelere katıldı. Bazı başkan yardımcıları ihale komisyonlarında görevlendirildi. Bu durum rapora şu ifadelerle yansıdı: " Belediyenin yaptığı ihalelerde, ihale yetkilisi konumundaki kişi ilgili müdürler iken, ihale komusyonu başkanı olarak görevlendirdiği hiyerarşik olarak üstü konumundaki Belediye Başkan Yardımcısı sıfatını taşımaktadır. Hem ihale komisyonun hem de ihale yetkilisinin kararlarını alırken bağımsız ve objektif kriterleri esas alarak hareket etmesi gerekmektedir."

KOMİK SAVUNMA

Raporda ayrıca mülkiyeti belediyeye ait 6 adet taşınmazın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından işgal edilmesine göz yumulduğu ve dernekten yasal olarak alınması gereken ecrimisil bedelinin alınmadığı vurgulandı. Sayıştay'ın tespit ettiği usulsüzlüklerle ilgili belediyeden yapılan açıklamada "İncelemelerimiz sürmekte olup bundan böyle gereken dikkat ve özen gösterilecektir" denildi.