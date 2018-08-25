Zaman ayarlı hain Barkey

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu ve 15 Temmuz gecesi Büyükada'da bir otelden darbeyi yönettiği iddialarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan İzmirli CIA ajanı Hanri Barkey, 2019 yerel seçimleri öncesinde bir kez daha üstü kapalı darbe çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Barkey'in bu çıkışı akıllara 2014 yerel seçimlerinden önce yaptığı " Erdoğan askeri güçle indirilecek" açıklamasını getirdi. 5 yıl sonra yine bir yerel seçim öncesinde Türkiye'ye yönelik algı operasyonu başlatan Barkey'in bu çıkışı Ankara'da "Zamanlaması manidar üst akıl operasyonu" olarak yorumlandı. Washington'da düzenlenen "Krizdeki Türk-Amerikan İlişkileri: Nereye Doğru Gidiyoruz" başlıklı panelde konuşan Barkey " Erdoğan iktidarda kaldığı sürece Türkiye-ABD ilişkisi düzelmez. İlişkilerin tadı artık çok kaçtı" ifadesini kullandı.

2014'TEKİ SENARYO

15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan İzmir doğumlu CIA ajanı Hanri Barkey, 2014 yerel seçimleri öncesinde de Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarında kilit rol oynamıştı. Barkey, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Bipartian Policy Center (BPC) adına hazırladığı Mart 2014 tarihli "Türkiye'nin Yerel Seçimleri" başlıklı raporda " Ordudaki Gülenciler eğer Gülen hareketine karşı büyük bir operasyon yapılırsa emir-komuta zincirinin dışında bağımsız hareket edebilir" ifadesini kullanmıştı. Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Barkey'in ABD eski Ankara Büyükelçileri Morton Abramowitz ve Eric Edelman ile birlikte hazırladığı raporda, FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldı. ABD yönetimine Türkiye'ye diz çöktürmek için önerilerde bulunan Barkey- Abramowitz ve Edelman üçlüsü "Türkiye-ABD ilişkileri tehlikede" diyerek tek çarenin Gülen yanlısı askerlerin gerçekleştireceği bir darbe olduğunu savundu. Skandal raporda, 15 Temmuz'dan 2 yıl önce FETÖ'cü askerlere "Gülen hareketini korumak için darbeye hazır olun" talimatı veriliyor. Gezi eylemleri ve Hendek terörünün arkasında FETÖ'nün olduğunun adeta itiraf edildiği raporda şu çarpıcı ifadeler kullanılıyor:

KAOS VE İSTİKRARSIZLIK

Türkiye bir kargaşa ve istikrarsızlık ortamına giriyor. Ülke istikrara kavuşmadan önce büyük ayaklanmaların gerçekleşeceği kesin görünüyor.

PKK'YA İSYAN ÇAĞRISI

Türkiye'nin güneydoğusunda milliyetçi Kürt toplumu giderek Türk siyasetinden ayrılıyor. Kürtler ağırlıklı olarak kendi yerel meselelerine odaklanmış ve fiilen özerk yönetimlerini kurmaya çalışıyorlar.

HEDEF ERDOĞAN

Erdoğan seçimlerde başarılı olsa da bu onun güvende olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine Erdoğan'ı indirmek için uygulanan sistematik çaba daha da şiddetlenecek. Erdoğan'ın ülkeyi yönetme yeteneği zayıflatılacak. Erdoğan eninde sonunda güçle görevden alınacaktır.