Kılıçdaroğlu ve İnce’ye Etiler darbesi

CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Etiler'de lüks bir restoranda eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile buluştuğu iddiası partiyi karıştırdı. 2019'daki yerel seçimler için liste çalışması yaptıkları iddia edilen 4 isimden Sarıgül'ün Şişli'yi, Kaftancıoğlu'nun ise Beşiktaş'ı istediği iddia edildi. CHP'nin 2 numaralı koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak İstanbul'u dizayn etmeye girişen Salıcı'nın yerel seçimlerden sonra genel başkan adayı olmaya hazırlandığı öğrenildi. Salıcı'nın İstanbul temasları CHP'de genel başkanlık için yola çıkan Muharrem İnce ekibinde de şok etkisi yarattı. Partinin eski lideri Deniz Baykal'a yakın isimler ise bayram sonrasında bir bildiri yayınlayarak Salıcı'yı protesto etmeye hazırlanıyor.

'CHP KAPATILSIN' DİYORDU

Salıcı'nın daha önce CHP'nin kapatılarak solda yeni bir parti kurulması fikrini savunan '10 Aralık Hareketi'nde görev yaptığını hatırlatan Baykalcılar " CHP'nin kapatılmasını isteyen bir insan Atatürk'ün partisini dizayn edemez. Böyle birine CHP örgütlerinin emanet edilmesi skandaldır " görüşünü dile getiriyor. CHP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen 10 Aralık Hareketi'nde Salıcı dışında partinin şu anki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da görev yapıyordu. Salıcı ve Kaftancıoğlu 2011 yılında Mustafa Sarıgül tarafından CHP'ye getirildi. Bu iki isim kısa süre içinde partide yükseldi. Önce Salıcı daha sonra Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı oldu. 2015'te milletvekili seçilerek Ankara'nın yolunu tutan Salıcı, son MYK değişiminde partinin iki numaralı koltuğuna oturdu.

BEYKOZ KONAKLARI EKİBİ

Salıcı'ya Sarıgül dışında DSP'li eski bakanlardan Hüsamettin Özkan'ın ve Erdoğan Toprak'ın da destek verdiği belirtiliyor. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in sağ kolu olan Hüsamettin Özkan, 2002 yılında DSP-MHP-ANAP koalisyonunun yıkılmasında kilit rol oynamıştı. Türk siyasetinde Beykoz Konakları Ekibi olarak bilinen yapılanmanın lideri olan Özkan, CHP üzerinde de etkili bir isim olarak gösteriliyor. Özkan'a en yakın isimlerden İstemihan Talay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanı olarak görev yapıyor. Özkan ve ekibinin CHP'de bir değişim için düğmeye bastığı, Kılıçdaroğlu'ndan sonra partinin başına Muharrem İnce'yi değil Oğuz Kaan Salıcı'yı getirmeyi planladığı belirtiliyor.