Türkiye'den ABD ve AB'ye insanlık dersi

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye'deki Suriyeliler" raporu, ABD ve AB ülkelerinin 5,5 milyon insanın vatanına terk etmek zorunda kaldığı Suriye krizini adeta yok saydığını gözler önüne serdi. 2.Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük insanlık krizi olarak gösterilen Suriye'deki olaylar sebebiyle 2011 yılından itibaren komşu ülkelere sığınan 5,5 milyon Suriyeli'den 3 milyon 412 bin 368'sine Türkiye kapılarını açtı. Türkiye 7 yılda Suriyeli sığınmacılar için 26 milyar dolar harcadı. ABD ve AB ülkeleri ise Suriyeli sığınmacıların gelişini engelleyecek kısıtlayıcı önlemler dışında hiçbir şey yapmadı. Birçok AB ülkesi Suriyelilere önlem olarak sınırlarına dikenli teller çekti. Bazı ülkeler mültecilerin gelmesini referandumla reddederken bazıları da sınırı geçmeyi başaran Suriyelilerin malvarlıklarına el koydu. ABD Başkanı Donald Trump ise 27 Ocak 2017'de çıkardığı bir kararname ile ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelerin ABD'ye girişini kayda değer bir değişim olana kadar yasakladı.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Suriye krizini görmezden gelen AB, daha önce sığınmacılar için vermeyi taahhüt ettiği 3 milyar EURO'luk mali yardımı da geciktiriyor. AB'den 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye aktarılan para sadece 826 milyon EURO oldu. AB'nin Suriyeler konusundaki duyarsızlığı rakamlara yansıyor. Avrupa'da en fazla Suriyeli barındıran ülkeler olan Almanya 518 bin, İsveç ise 114 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Diğer AB ülkelerindeki Suriyeli sayısı bin- iki bin arasında değişiyor. Oysa sadece İstanbul'da 537 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre İstanbul'da 537 bin 84, Şanlıurfa'da 462 bin 77, Hatay'da 456 bin 761, Gaziantep'te 349 bin 39, Mersin'de 191 bin 263, Adana'da 170 bin 362, Bursa'da 134 bin 490, Kilis'te 131 bin 793, İzmir'de 128 bin 690 ve Konya'da 99 bin 212 Suriyeli yaşıyor.

DUYARSIZ BATI

Birleşmiş Milletler verilerine göre gelişmiş Avrupa ülkeleri dünyada kayıtlı olan 65,6 milyon zorla yerlerinden edilmiş kişiden sadece yüzde 17'sine kucak açtı. Bu insanların büyük çoğunluğu hayatlarını gelişmekte olan ya da yoksul ülkelerde sürdürüyor. Dünya genelindeki 22,5 milyon kayıtlı mültecinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan 6 ülke arasında hiç Avrupa ülkesi bulunmuyor. En fazla mülteci barındıran ülkeler sırasıyla Türkiye, Pakistan, Lübnan,.İran, Uganda ve Etiyopya. 2011'den bu yana ülkelerinden kaçan 5 milyon 523 bin 288 Suriyeliden Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunanların sayısı sadece 996 bin 204'te kaldı.