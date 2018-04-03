Selo artık CHP'nin eş genel başkanı!

HDP'nin hakkındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklanan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde kendi partililerinden çok CHP'li milletvekilleri ziyaret ediyor.

CHP'lilerin Demirtaş'a gösterdiği bu aşırı ilgi aslında hiç şaşırtıcı değil.

CHP içinde HDP ile ittifak isteyen hatta bunun bir zorunluluk olduğuna inanan milletvekili, il başkanı ve parti yöneticilerinin sayısı tahmin edileninin çok ama çok üzerinde.

Bugüne kadar hangi CHP'liler Edirne'ye kadar gidip Demirtaş'ı ziyaret etti hatırlayalım…

Listenin en başında tabi ki Sezgin Tanrıkulu var…

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren, SİHA'ların teröristleri değil dağda piknik yapan masum köylüleri vurduğunu iddia eden Tanrıkulu, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden ilk parlamenter oldu.

Ziyaretin zamanlaması dikkat çekiciydi. Tanrıkulu, 21 Mart Nevruz Bayramı'na denk getirdiği ziyarette Demirtaş'a hem moral verdi hem de bayramını kutladı.

Cezaevinden çıkışta ise soluğu Edirne'nin meşhur ciğercilerinden birinde aldı!

Afiyetle karnını doyurduktan sonra ciğer tezgahından yaptığı paylaşım enteresandı:

"Edirne'ye geleceklere ciğerci Bahri Beyi öneriyorum. Her şey çok güzeldi. Bu tatsız günler elbet geçer, yaşam ve güzellikler baki kalır!"

Artık yol açılmıştı. CHP'li vekiller akın akın Edirne'ye gidiyor, Demirtaş'la görüşüp sosyal medyadan gururla yaptıkları ziyaretin ayrıntılarını paylaşıyordu.

CHP'nin ulusalcı milletvekillerinden Tuncay Özkan da yolu Edirne'den geçenler arasındaydı.

CHP'nin Atatürkçü çizgisinden kaydığını, Kılıçdaroğlu'nun partiyi HDP çizgisine yaklaştırdığını savunan ulusalcılar şoktaydı.

"Ne işi var Tuncay Özkan'ın Edirne'de" diye birbirlerine sorup durdular.

Bir süre sonra Tuncay Özkan beklenen açıklamayı yaptı…

Özkan'a göre Demirtaş'ın 'adalet, özgürlük, barış' için müthiş düşünceleri vardı!

Kimse bir anlam veremedi bu tuhaf açıklamaya…

Tuncay Özkan'ı Fikri Sağlar, Eren Erdem, Ali Şeker, Orhan Sarıbal ve Öztürk Yılmaz izledi…

Onlar da Edirne'de Demirtaş'ı yalnız bırakmayan CHP'li vekiller listesine adlarını gururla yazdırdı.

Ancak tüm bu ziyaretler içerisinde en dikkat çekici olanı sonuncusuydu.

Öztürk Yılmaz'ın "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" sıfatıyla Edirne'ye gitmesi…

Ziyareti Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yaptığını açıklaması…

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın MYK sonrasında kameralar karşısına geçip "Bu ziyaret insani ve siyasi açıdan önemliydi" demesi anlamlıydı.

Demirtaş'ın bir süre önce cezaevinden verdiği röportajda dile getirdiği " Toplumsal zeminde mücadelede ortaklaşan güçler ileride siyasal ittifakı da tartışabilir elbette" ifadesi de anlamlıydı…

Tabi anlayana…

Anlamayanlar için biraz daha açıp yazıyı tamamlayalım…

CHP-HDP ittifakı artık tamamdır.

Bu saatten sonra Selahattin Demirtaş, CHP'nin resmi olmasa da gayri resmi eş genel başkanıdır…

Her kim bunun aksini iddia ediyorsa bilin ki sizi kandırmaya çalışıyordur.