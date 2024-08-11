Görkem Ağgündüz

İki Lille maçı arasında lige merhaba diyen Fenerbahçe'de sahaya nasıl bir 11 çıkacağı merakla bekleniyordu. Öyle ki; Lugano ve Lille maçlarında taraftarın tepkisini çeken Krunic, Adana Demirspor karşısında da 11'de olsaydı Jose Mourinho bile tepki görebilirdi. Ancak hoca 6 numarada İsmail'i tercih ederken 8'de formayı Szymanski'ye verdi.

Ayakları biraz daha düzgün olsa çok rahat transfer yapabilecek olan İsmail, yine dinamo görevi gördü. Hem ön alan baskısı yapan hem rakibin kontralarını kesen İsmail, zaman zaman takımını hücuma çıkaran isim de oldu. Maçın bana göre iki yıldızından biri olan İsmail, Lille maçı öncesi taraftarın da içini rahatlattı.

Gelelim maçın ikinci yıldızına... Allan Saint Maximin fırtınası esti Kadıköy'de. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en büyük eksikliklerinden biri olan 'adam eksiltebilen kanat' profilini tam manasıyla karşıladı. Henüz maçın başında Tadic'e servis yapan Maximin, Dzeko'nun golünde çok şık bir asist yaptı. Manev'in sürekli olarak faulle durdurmaya çalıştığı Maximin, 2016 model Jeremain Lens performansı izletti.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısından itibaren büyük bir düşüş yaşayan ve Adana Dermirspor maçında 8 numarada görev alan Szymanski yine yokları oynadı. Hem savunmada hem hücumda üretkenlik gösteremeyen Szymanski, Tadic'in 10 numara olacağı denklemde Fred'in dönüşüyle kulübeye çekilecektir.