Görkem Ağgündüz

Şüphesiz ki Süper Kupa maçının ardından tüm Beşiktaşlılar Samsunspor maçını iple çekiyordu. Ancak ekran karşısına geçen taraftarlar ummadıkları bir başlangıç izledi.

Maçın ilk 30 dakikasında Samsunspor adeta tek kale oynadı. Beşiktaş bu periyotta Samsun kalesine şut çekemezken, ev sahibi ekip bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ardından kalite farkı kendini gösterdi. Yüksek ve sert gelen topu çok iyi yumuşatan Immobile, Semih'in önüne bıraktı. Semih'in olağanüstü pasıyla karşı karşıya kalan Rafa Silva da öldürücü vuruşla topu ağlara gönderdi.

Golden 5 dakika sonra Beşiktaş farkı ikiye çıkarsa da yine son düdüğe kadar Samsunspor'un ataklarını izledik. Direkleri ve Mert'i geçemeyen ev sahibi mağlubiyete rağmen oynadığı futbolla alkışı hak etti.

Beşiktaş kariyerinde çıktığı 2 maçta 7 gol atan ve kalesini kapatmayı başaran van Bronkhorst, kısa sürede ofsayt taktiğini de oturtmuşa benziyor. Ancak Jorge Jesus Fenerbahçesini hatırlayanlar iyi bilecekler ki en küçük konsantrasyon kaybı büyük felaketlere yol açabilir.

Beşiktaş'ın orta saha ikilisi Musrati ve Gedson bence vasatın altında bir performans sergilediler ama tarlada değil de futbol sahasındaki performanslarını izledikten sonra yorum yapmak daha doğru olacak.