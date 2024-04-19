Görkem Ağgündüz

Olympiakos ile oynanan ilk maçta kenardaki 'dik duruşuyla' maçı 3-2'ye getirdiğini belirten İsmail Kartal, dün gece elleriyle turu Olympiakos'a vermeyi başardı.

Sezon başında hocanın yoğun ısrarıyla sözleşme yenilenen 'sevimli hayalet' Miha Zajc, 86'da Fred'in yerine oyuna girince hem takım hem tribünler tura olan inancını kaybetti. Zajc da gösterdiği performansla İsmail hoca hariç herkesi haklı çıkarmayı başardı.

Suçu asla kendinde göremeyen İsmail hocanın tek hatası da bu değildi tabii... Tur için gol lazımken Dzeko'yu ve maçın en iyi ismi İrfan Can'ı çıkarması, taktikle izah edilemeyen ezber değişikliklerdi.

Her puan kaybından sonra olduğu gibi maç sonu basın toplantısında sorulan sorulara alakasız yanıtlar veren İsmail hoca, mağlubiyeti de penaltı kaçıran oyunculara bağladı. Hal böyle olunca hocanın o çok istediği saygıyı ve tebriği görmesi de biraz uzun sürecek gibi görünüyor.