PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Böyle rotasyon olmaz
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 11 Mart 2024

Böyle rotasyon olmaz

Son haftalarda Kadıköy'de oldukça zorlanan Fenerbahçe'de taraftarlar, son 4 maçından puan çıkaramayan Pendikspor maçının güle oynaya kazanılacağını düşünüyordu. Benim de fikrim bu yöndeydi ancak maç öncesi İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü 11'i görünce zor geçeceğini anladım.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bana göre İsmail Kartal rotasyon yapmayı bilmiyor. Daha önce ligde cezalı olduğu için hafta sonu oynamayacak olan Djiku'yu kupa maçında dinlendirmiş ve bu karar Fenerbahçe'nin elenmesinde pay sahibi olmuştu. Dün ise, 3-0 kazanılan Avrupa maçından sonra bu kadar rotasyon yersizdi. Maç öncesi Çağlar ve İsmail'in yokluğunda '3. Türk kim olur?' sorusuna yanıt ararken, 5 yerli futbolcuyla çıkıldı sahaya.

Fenerbahçe'nin oyun planındaki en kritik isim Djiku'dur, ne Fred ne başkası... Fenerbahçe, geriden oyun kurabilen terse uzun top atabilen Djiku olmadığı için sürekli uzun top oynayarak atak olgunlaştıramadı ilk yarı. Fred de çoğu kez Oosterwolde'yi bu doğrultuda uyardı. Hakem Kadir Sağlam'ın da etkisiyle ilk yarı top oynanmadan Pendikspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Golü bulana kadar her iki-üç dakikada yere yatan Pendikli oyuncular, golden sonra her dakika kendilerini yere atmaya başladı. Buna hakem Kadir Sağlam da çanak tuttu.

İkinci yarı hatasından çabuk dönen İsmail Kartal, Djiku ve Osayi'yi sahaya sürerken, rüzgar tamamen terse döndü. Djiku'nun Ferdi'ye attığı uzun top Mert Hakan'ın harika golüne asist oldu. Rakibin eksilmesi ve penaltıyla da Fenerbahçe bu stres dolu '111' dakikayı 3 puanla noktaladı.

Bu hakem bir daha büyük takım maçı yönetir mi bilmem ama gördüğüm en kötü performanstı. O kadar kendini kaybetti ki, devrede kendisini tehdit eden Mert Hakan'ı oyundan atamadı. Birkaç haftadır düzelen Mert Hakan da eskiye dönüşün(!) sinyallerini verdi. Saha içinde takım arkadaşları dahil kavga etmediği kimse kalmayan Mert Hakan, sürekli olarak kendisine sahip çıkan İsmail Kartal'ın da elini sıkmadan çıktı oyundan.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bravo İsmail 08 Mart 2024, Cuma Kendi içinde çözülmez ise... 04 Mart 2024, Pazartesi Maestro Dzeko! 03 Mart 2024, Pazar VAR kurtardı 25 Şubat 2024, Pazar
Maaşı 11.350 TL’nin altında olan emeklilere duyuruldu! 7 gün içinde 5.000 TL sürpriz ödeme hesapta
Maaşı 11.350 TL'nin altında olan emeklilere duyuruldu!
Samsun’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı
Samsun gece yarısı sallandı
Çağla Şıkel’in ablası evlendi! Düğünde eski sevgilisiyle nikah şahidi oldu! 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ’dan sonra ilk defa...
Eski sevgilisiyle nikah şahidi oldu!
Emeklilere 6.750 ek ödeme listesi geldi! SGK- SSK, Bağ-Kur’luya 17-26 ila 25-28 Mart arası 2 maaş verilecek! En düşük 1.000 lira fatura desteği...
Emekliye 6.750 ek ödeme listesi müjdelendi!
SON DAKİKA