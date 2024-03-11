Görkem Ağgündüz

Son haftalarda Kadıköy'de oldukça zorlanan Fenerbahçe'de taraftarlar, son 4 maçından puan çıkaramayan Pendikspor maçının güle oynaya kazanılacağını düşünüyordu. Benim de fikrim bu yöndeydi ancak maç öncesi İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü 11'i görünce zor geçeceğini anladım.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bana göre İsmail Kartal rotasyon yapmayı bilmiyor. Daha önce ligde cezalı olduğu için hafta sonu oynamayacak olan Djiku'yu kupa maçında dinlendirmiş ve bu karar Fenerbahçe'nin elenmesinde pay sahibi olmuştu. Dün ise, 3-0 kazanılan Avrupa maçından sonra bu kadar rotasyon yersizdi. Maç öncesi Çağlar ve İsmail'in yokluğunda '3. Türk kim olur?' sorusuna yanıt ararken, 5 yerli futbolcuyla çıkıldı sahaya.

Fenerbahçe'nin oyun planındaki en kritik isim Djiku'dur, ne Fred ne başkası... Fenerbahçe, geriden oyun kurabilen terse uzun top atabilen Djiku olmadığı için sürekli uzun top oynayarak atak olgunlaştıramadı ilk yarı. Fred de çoğu kez Oosterwolde'yi bu doğrultuda uyardı. Hakem Kadir Sağlam'ın da etkisiyle ilk yarı top oynanmadan Pendikspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Golü bulana kadar her iki-üç dakikada yere yatan Pendikli oyuncular, golden sonra her dakika kendilerini yere atmaya başladı. Buna hakem Kadir Sağlam da çanak tuttu.

İkinci yarı hatasından çabuk dönen İsmail Kartal, Djiku ve Osayi'yi sahaya sürerken, rüzgar tamamen terse döndü. Djiku'nun Ferdi'ye attığı uzun top Mert Hakan'ın harika golüne asist oldu. Rakibin eksilmesi ve penaltıyla da Fenerbahçe bu stres dolu '111' dakikayı 3 puanla noktaladı.

Bu hakem bir daha büyük takım maçı yönetir mi bilmem ama gördüğüm en kötü performanstı. O kadar kendini kaybetti ki, devrede kendisini tehdit eden Mert Hakan'ı oyundan atamadı. Birkaç haftadır düzelen Mert Hakan da eskiye dönüşün(!) sinyallerini verdi. Saha içinde takım arkadaşları dahil kavga etmediği kimse kalmayan Mert Hakan, sürekli olarak kendisine sahip çıkan İsmail Kartal'ın da elini sıkmadan çıktı oyundan.