Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/157 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/157 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mah. 4719 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaz; Adana İli, Yüreğir İlçesi, Akdeniz Mahallesi sınırları dahilinde, bir veya iki katlı avlulu ve genellikle ruhsatsız e mesken olarak kullanılan yapıların bulunduğu bölgedir. Sosyo ekonomik yönden alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade etmektedir. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.Kıymet takdirine konu taşınmaz tapu kayıtlarında; 240,04 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı olarak kayıtlıdır. Parsel diktörtgen formaşekle sahiptir. Parsel doğusundan, 393 sokağa,cephelidir.Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle 3/A yapı sınıfında, zemin+1 normal katlı betonarme karkas yapı mevcuttur. Yüreğir belediyesinden gönderilen 47643 Saylı belgesinde yapının 23/06/2015 tarih ve 164 sayı numaralı yapı ruhsatının olduğu görülmektedir. Parselin Yerleşik konut alanı, ayrık nizam, T:0,40, E:0,80, iki kata imarlı olduğu bilgisi görülmektedir. Yapı ruhsatında zemin katın net alanı83,00 m², brüt 96,00 m² olduğu, 1. Katın ise net 96,00 m² brüt alanı ise 111,00 m² alana sahip olduğu görüldü. Her iki katta bulunan dairelerin 2+1 konseptinde imal edildiği, birinci katta borçlunun ikamet ettiği, zemin katın ise boş ve imalat eksikliklerinin olduğu gözlendi.Dosya borçlusunun kullanımında olan ana yapıya, parselin doğusunda yer alandemirdoğramadan imalat avlu kapısından, avluya girilerek erişilmektedir. Zemin katın ve birinci katın pencerelerinin PVC doğrama olduğu, birinci kat pencerelerinde ayrıca demir doğramadan imalat ferforje korkuluklar vardır. Bina giriş kapısı ile dairelerin giriş kapıları çelik kapılıdır. Birinci katta dosya borçlusu ikamet etmektedir. Binada, elektrik- su kullanımının olduğu görüldü. Zemin katta ise zeminler seramik kaplamalı iken, duvarlar sıvalı ve boyasız, sıhhi tesisat ile ilgili lavabolar, bataryalar, tuvalet taşları, mutfak dolap ve tezgahlarının takılı olmadığı görüldü. Kdv taşınmazın m²'si gözününe alındığında%20 olarak tayin edilmiştir.Müdürlüğümüzce taşınmazın deprem ile ilgili herhangi bir zararındandolayı hiç bir sorumluluğu mevcut olmayacaktır. Satışa iştirak etmek isteyen tarafların satış şartnamesinden ve satış ilanından suret isteme ve alma haklarının olduğu ilan ve ihtar olunur.

Adresi : Akdeniz Mah. 393 Sokak No:10/2 Yüreğir/Adana

Yüzölçümü : 240,04 m²

İmar Durumu: Yüreğir İlçe Belediyesinin, dosyaya sunmuş olduğu 03/03/2026 tarih ve 47479 sayılı yazısında;"1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda bahsi geçen parselin bir kısmı Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı bir kısmı ise İmar Yolu içerisinde kalmaktadır. " olduğu, imar durumundangörülmüştür.

Kıymeti : 5.337.008,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:20

13/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02596270 #ilan.gov.tr