Görkem Ağgündüz

Hafta başında, Fenerbahçe'nin Trabzon'da beklenenden rahat bir galibiyet alacağı düşüncesindeydim. Onuachu'nun olmaması, Meunier'in ve Uğurcan'ın yeni sakatlıktan çıkması ve Trabzonspor orta sahasının yumuşaklığı beni bu düşünceye itmişti.

Maç öncesi herkes Fenerbahçe'nin ilk 11'ini ezbere sayarken, İsmail Kartal ezber bozarak stoper hattında Oosterwolde yerine Serdar Aziz'i tercih etti. Bana göre bu bir hataydı. Abdullah Avcı forvet hattında Pepe ve Enis Destan gibi gezici isimleri tercih ederken bu isimlerle dolaşabilecek ve arkaya atılan topları süpürebilecek tek isim Oosterwolde'ydi.

Ancak Fenerbahçe ilk yarıda hatasız bir oyun sergiledi. Değil kalesinde pozisyon görmek, rakip futbolcuları ceza sahasına dahi sokmayan Fenerbahçe, Fred'in attığı iki golle ilk yarıdan fişi çekti. Sezon başında Szymanski'nin yaptığı işleri yapan Fred, biri uzaktan biri de geriden koşuyla savunmayı dengesiz yakalayarak attığı iki sağ ayak golüyle Fenerbahçe taraftarına merhaba dedi. İkinci goldeki Dusan Tadic asistini de övmeden geçmemek lazım.

Fenerbahçe ilk yarıda fişi çekti dedim ama ikinci yarıda fişi geri takan isim hakem Halil Umut Meler oldu. Sahaya atılan her türlü yabancı maddeye rağmen oyunu devam ettirme isteğinden tereddüt etmeyen Meler, yan hakemine isabet eden para ve sulara rağmen bu kararından geri adım atmadı. Trabzonspor'un bulduğu ilk golden önce ceza sahasında yanan meşaleyi görmezden gelen Meler, gerilimin bu kadar tırmanmasına sebep olan isim oldu.

Oyunun 2-2'ye gelmesindeki paylardan birisi de İsmail Kartal'ındı. Trabzonspor, 'taraftar desteğiyle' oyunu tek kaleye yığarken, Kartal kenardan izlemekle yetindi. Skorun eşitlenmesinin ardından ise değişikliklerini yaptı ve nöbetçi golcü Batsman yine Fenerbahçe'yi kabustan uyandırdı.

Maçın sonundaki olaylar ise TFF'nin bu ülkeyi getirdiği son nokta. Ancak daha acı olan taraf, Trabzonspor futbolcularının ve teknik adamının suçlu olarak saha içerisinde sevinen Fenerbahçeli futbolcuları görmesiydi. Çünkü Kadıköy'deki maçtan sonra Uğurcan Çakır'ı orta sahada havalara atıp tutan Trabzonsporlu futbolculara bir tane yabancı madde dahi atılmadığının şahidiyim.