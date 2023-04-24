Zaniolo takımı bozuyor

Galatasaray kağıt üzerinde zor gözükse de aslında tam istediği bir takımla karşılaştı iç sahada. Karagümrük, hücumu düşünen ve arkada vereceği boşlukların riskini alarak sahaya çıkan bir takım.

Galatasaray da alışılagelmiş iç saha baskısıyla başladığı maçta özellikle Sacha Boey ve Rashica'nın kanadından etkili oldu. Gol de henüz maçın başında bu ikilinin ortaklığında geldi. Bu dakikanın ardından akıllara Kayserispor maçı gelse de farkı açabilecek pozisyonlara girilemedi.

Bunda Icardi'nin yokluğunun etkisi büyüktü. Çünkü Icardi, kendi oynadığı kadar Mertens ve Kerem'i de oynatan bir forvet. Ancak Zaniolo hem pas kalitesizliğiyle hem de fiziki yetersizliği ile Galatasaray'ın el freni oldu. Artık hata lüksünün kalmadığı haftalarda Okan Buruk'un Zaniolo'yu son alternatif olarak düşünmesi lazım.

Nelsson ve Muslera'nın hatalarıyla bir anda 3-1 geriye düşen Galatasaray, skoru eşitlemeyi başarsa da zorlu Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesi kritik 2 puan kaybetti ve Fenerbahçe'nin iştahını kabartmış oldu.