Jesus'a sormak gerek

İstanbulspor karşısında hayati 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi 5 yıldır kazanamadığı Sivas deplasmanına çıktı. Maçın başında topu ileri taşımakta zorlanan sarı lacivertliler, Arda'nın harika pasında Valencia'yı savunma arkasına kaçırmayı başardı. Ancak bu top golcü oyuncunun ciddi şekilde sakatlanmasına neden oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yıldız oyuncudan gelen iyi haber yüreklere su serpti.

Valencia yerine oyuna dahil olan Rossi, Arda'nın yerine kanat pozisyonuna geçerken genç yıldız da kendi mevkisi olan 10 numara pozisyonunda oynamaya başladı. Bu dakikanın ardından rakip alanda kendini daha fazla hissettiren Fenerbahçe, Rossi'nin solo golüyle öne geçmeyi başardı. İlk yarının sonlarına doğru 2. golü de bulan sarı lacivertliler tam rahatladık derken bu kez İrfan Can Kahveci çıktı sahneye. Galatasaray derbisinde yaptığı hareketin bir benzerini yapan İrfan, henüz ilk yarıda takımını 10 kişi bırakmış oldu. Ancak ilk yarı bitmeden yine sahneye çıkan Ferdi, farkı 3'e çıkardı ve takımını rahatlattı.

İrfan'ın atılmasıyla orta sahada Arao tek kalınca, Jesus Arda Güler'i çıkarıp İsmail'i sürdü oyuna. Bu dakikada tercih ya Joao Pedro olmalıydı ya da savunmadan bir isim çıkarılıp, Luan Peres stopere Ferdi de sol beke çekilebilirdi. Çünkü Fenerbahçe'de topu 3. bölgeye götürebilen tek isim Arda Güler'di.

Nitekim Fenerbahçe ikinci yarıda hücumda hiç etkili olamadı. Joao Pedro yerine Serdar Dursun da oyuna dahil olunca sarı lacivertliler ileride hiç top tutamaz oldu. Maç boyunca sürekli savunma arkasına pas deneyen Sivasspor nereyedeyse ilk kez ofsayta yakalanmadı ve Caicedo skoru belirledi.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin savunmadaki kötü istatistiğini devam ettirdi. Ligin ilk yarısında savunması ile ön plana çıkan Fenerbahçe, ikinci yarıda yalnızca bir maçta kalesini gole kapatabildi. Bunda devre arasında takıma katılan Samet Akaydin'in bir etkisi var mıdır diye Jesus'a sormak gerek...