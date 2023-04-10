Crespo ve Zajc'a dönülmeli!

Galatasaray'ın bay geçtiği Beşiktaş'ın ise kazanarak Fenerbahçe'yi strese soktuğu haftada, sarı lacivertliler ligin en uzun yenilmezlik serisine sahip Karagümrük ile deplasmanda karşılaştı. Maçın Olimpiyat Stadı'nda olması kadar Jesus'un tercihleri de seyir zevkini bir hayli düşürdü.

Jesus, orta sahada İsmail ve Arao gibi iki 6 numara ile maça başladı. Bu ikili orta sahada üstünlüğü Fenerbahçe'ye getirse de kreatif yönden eksik kaldılar ve kazanılan toplar atağa dönüştürülemedi. İrfan Can ve Serdar Dursun da üçüncü bölgede durgun olunca, ilk 45'te oldukça vasat kaldı Fenerbahçe. Üstüne bir de Altay Bayındır'ın amatörce hatası eklenince soyunma odasına geride gidildi.

Jesus, 45'te iki 6 numaradan Arao'yu çıkarıp yerine Zajc'ı alırken Serdar Dursun yerine de Joao Pedro girdi oyunca. Zajc'ın etkisiyle Fenerbahçe ardı ardına tehlikeler yaratmaya başladı rakip kalede. Sloven oyuncu ataklardan sonuç çıkmayınca sazı kendisi eline aldı. Uzaklardan yaptığı harika vuruşla skoru eşitliğe taşıdı. 57'de İrfan yerine Arda Güler'in oyuna girmesiyle de ibre tamamen Fenerbahçe'ye döndü. Nitekim Arda'nın harika ortasında Szalai ile sonuca gidildi.

Zorlu mücadeleden 3 puan çıkartan Fenerbahçe'de hem yönetim hem teknik anlamda bazı dersler çıkarılmış olmalı. Birincisi; Fenerbahçe'ye mutlaka sağlam bir kaleci transferi lazım. İkincisi; İrfan Can ve Pedro'ya büyük yatırım yapılmış olabilir ancak tutmadığını görmek için daha fazla süre vermeye gerek olmamalı. Son olarak ise Fenerbahçe'nin Crespo'yu geri kazanarak Zajc ile orta saha tandemini oluşturması gerek.