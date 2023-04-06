RAMAZAN İMSAKİYE
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  • 06 Nisan 2023, Perşembe

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Beşiktaş'a karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusuydu. Jorge Jesus, derbiye göre 6 farklı ismi sürdü sahaya. Bunların arasında yer alan Emre Mor, maçın kilit oyuncusu oldu. Jesus sağ tarafta Ferdi ve Emre'yi önlü arkalı oynatırken, bu ikili o bölgede göz açtırmadı Kayserisporlu oyunculara. Carole'ün yokluğunda o bölgede oynayan genç Arif, olumsuz manada unutamayacağı bir maçı yaşamış oldu Kadıköy'de.

Ağustos ayının ardından ilk defa 11'de maça çıkan Serdar Dursun'un da hakkını vermem gerek. İsmini maç kadrosunda gördüğümde, Fenerbahçe'nin kanat ortalarıyla hücumlarını planlayacağını düşündüm. Ancak Serdar, normalde Joao Pedro'dan beklenen pas alışverişlerini çok daha iyi yaptı. Çoğu zaman kendi yarı sahasına kadar gelip verdiği kilit paslarla atağa çıkardı takımını. Bunun yanı sıra bir gol iki asistlik performansıyla da maçın Emre Mor ile beraber yıldızı oldu.

Özellikle Emre Mor'un oyundan çıkmasının ardından maç rölantide giderken, Arda Güler'in oyuna girmesi hem maçı hem taraftarı yeniden hareketlendirdi. Genç yıldız, Beşiktaş maçında yaptığı harika işlere bu kısa sürede de devam etti ve golünü de atmayı başardı.

Sezonun kalan haftalarında Jorge Jesus, maç sonunda Çağdaş Atan'ın da itiraf ettiği gibi görenlere 'eyvah' dedirten Ferdi Kadıoğlu – Emre Mor ikilisini daha çok birlikte kullanmalı. Zira iki kulvarda da Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü kalmadı artık.

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