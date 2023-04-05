RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Görkem Ağgündüz Görkem Ağgündüz
  • 05 Nisan 2023, Çarşamba

Oyuncu değil şampiyonluk kazanmalı

Başakşehir karşısında büyük bir risk alarak başladı maça Okan Buruk. Nelsson ve Oliveira gibi takımın omurgasını oluşturan iki isim yerine Kaan Ayhan ve Midtsjö'yü sürdü sahaya. Torreira ve Midtsjö orta sahası kısır bir görüntü sergilerken, sakatlıktan hala tam olarak dönemeyen Mertens'in de enerjisizliği ile birlikte Galatasaray istediği hücum aksiyonlarını gerçekleştiremedi.

Biglia ve Mahmut orta sahasıyla oyunu ele alan Başakşehir, Galatasaray'da Kazımcan'ın bulunduğu bölgeden atak etmeye çalıştı sürekli ve istediğini de aldı. Genç oyuncunun karşısında oynayan Szysz, iki gollük performans sergiledi.

Turun gideceğini anlayan Okan Buruk, gerekli değişiklikleri yapıp oyunu rakip ceza sahasına yıksa da aradığı golü bulamadı. Burada Buruk'u eleştirebileceğimiz tek nokta Barış Alper tercihi olabilirdi. Çünkü açık oyunda başarılı olan Barış Alper, özellikle kapanan ve takım savunmasını çok iyi uygulayan Başakşehir'e karşı hiçbir varlık gösteremedi. Barış yerine Berkan oyuna alınsaydı belki de Galatasaray seken toplarda toplayacağı ribauntlarla daha fazla tehlike yaratabilirdi.

Galatasaray çifte kupa hayaline havlu atmış olsa da buradan çıkarılacak dersler de var. Bana göre Okan Buruk, ligin kalan haftalarında oyuncu değil şampiyonluk kazanmak için çabalamalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Oyuncu değil şampiyonluk kazanmalı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA