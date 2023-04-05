Oyuncu değil şampiyonluk kazanmalı
Biglia ve Mahmut orta sahasıyla oyunu ele alan Başakşehir, Galatasaray'da Kazımcan'ın bulunduğu bölgeden atak etmeye çalıştı sürekli ve istediğini de aldı. Genç oyuncunun karşısında oynayan Szysz, iki gollük performans sergiledi.
Turun gideceğini anlayan Okan Buruk, gerekli değişiklikleri yapıp oyunu rakip ceza sahasına yıksa da aradığı golü bulamadı. Burada Buruk'u eleştirebileceğimiz tek nokta Barış Alper tercihi olabilirdi. Çünkü açık oyunda başarılı olan Barış Alper, özellikle kapanan ve takım savunmasını çok iyi uygulayan Başakşehir'e karşı hiçbir varlık gösteremedi. Barış yerine Berkan oyuna alınsaydı belki de Galatasaray seken toplarda toplayacağı ribauntlarla daha fazla tehlike yaratabilirdi.
Galatasaray çifte kupa hayaline havlu atmış olsa da buradan çıkarılacak dersler de var. Bana göre Okan Buruk, ligin kalan haftalarında oyuncu değil şampiyonluk kazanmak için çabalamalı.
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