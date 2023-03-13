Bir övgü bir yergi

Kağıt üzerinde oldukça zor görünen bir maça çıktı Beşiktaş. Belki klişe olacak ama, bu yıl ligin dördüncüsünün Avrupa'ya gidemeyeceğini düşünürsek 6 puanlık bir maçtı. Şenol Güneş, kazanan 11'i bozmazken Emre Belözoğlu Gent rotasyonuyla çıktı maça.

Ankaragücü maçında 'atanın ve tutanın iyi olacak' tezini sahada doğrulayan Beşiktaş'ta, Aboubakar yine sahneye çıktı. Kamerunlu, ligde sadece Icardi ve Valencia'nın atabileceği bir golle takımını öne geçirdi. Golün ardından topu daha çok rakibine bırakan Beşiktaş, Adnan Januzaj'ın 'şanssız' kırmızı kartının ardından iyice rahatladı.

Skoru belirleyen golü atan Masuaku'nun performansı da son haftalarda çıkışta. Sözleşme kapmak için midir bu performans bilinmez ama ilerleyen haftalarda Güneş'in elini oldukça güçlendirecektir.

Şenol hocayı her ne kadar Masuaku konusunda översek Saiss konusunda da eleştirebiliriz. Her puanın kritik öneme sahip olduğu kalan haftalarda, Dünya Kupası'nda performansıyla adından söz ettiren Saiss'tan bu kadar kolay vazgeçilmemeli. Sezon sonunda ayrılacak olsa da...

Son olarak Beşiktaş taraftarına da değinmek gerek. Başakşehir deplasmanı adeta iç saha atmosferine çevrildi ama Emre Belözoğlu'na edilen küfürler yakışmadı.