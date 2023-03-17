Vav TV İzle
Görkem Ağgündüz Görkem Ağgündüz
  • 17 Mart 2023, Cuma

Alkışlar İsmail'e!

Fenerbahçe, Sevilla karşısında belki de sezonun en kritik maçına çıktı. Bu tur geçilse, hem Jesus hem yönetim taraftara bir şey anlatabilirdi. Jesus da bunun bilincinde olduğu bir 11 sürdü sahaya. İlk maçta orta sahayı oluşturan İrfan Can, Crespo ve Arao 11'den kesilirken maç boyunca da süre almadı.

Jesus'u eleştirebileceğimiz tek nokta, değişikliklerde geç kalması ve Valencia kararıydı. Hoca belki de maçın uzama ihtimaline karşın 3 stoperini de 84'e kadar tuttu oyunda. Sonrasında Serdar Aziz'in çıkıp Rossi'nin hücuma atılması ne kadar doğruysa, tıpkı ilk maçta olduğu gibi gol gerekirken Valencia'nın oyundan alınması büyük hataydı.

Ancak her ne olursa olsun Fenerbahçe takımı bu turu geçmeyi hak ederken, taraftarı da bir o kadar hak etmedi. Tam Sevilla'nın gardı düşmeye başlamışken sahaya atılan yabancı maddeler hem ritmi düşürdü, hem de Sevilla'nın direncini artırdı.

Maçın Fenerbahçe adına kazananları Arda Güler ve İsmail Yüksek'ti. İki isim de bu seviyeleri rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi. Kupa maçını saymazsak 5 ay sonra ilk 11'de çıktığı maçta fizik ve performans olarak arkadaşlarının önünde yer alan İsmail, alkışı hak etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Alkışlar İsmail'e!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA