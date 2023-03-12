Hoş geldin Visca!

Geçtiğimiz haftayı Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın istifalarıyla geçiren Trabzonspor, Orhan Ak yönetiminde çıktı Adana Demirspor karşısına. Orhan hoca, Trezeguet ve Bakasetas gibi önemli eksiklerin yerine Bardhi ve Yusuf Yazıcı'yla başladı maça. İki isim yanlarına Abdülkadir Ömür'ü de alarak ilk yarıda Barcelona esintileri sundular. Yusuf Yazıcı'nın şansının da yardımıyla attığı golün ardından, Ömür'ün 'Messivari' şutu direkten döndü.

Maçın 20. dakikasında Belhanda saçma sapan bir hareketle takımını 10 kişi bırakırken, ivme tamamen Trabzonspor'a dönmüştü. Ancak Montella'nın yaptığı akıllıca değişiklikler ve 3'lü savunmaya dönmesiyle oyun ve skor yeniden dengelendi.

Belhanda'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonda, hakem Abdulkadir Bitigen ile ilgili de konuşmak gerek. Bitigen, görmediği bir pozisyonda hem Belhanda'ya hem de Belhanda'dan tokat yiyen Peres'e sarı kart verdi. VAR uyarısıyla hatadan dönülürken, Peres sarı gördüğüyle kalmış oldu.

Maçın son anlarına eşitlikle girilirken Orhan Ak cesurca hamleler yaptı. Umut ve Hamsik'in oyuna girmesinin ardından Siopis - Visca değişikliği 3 puanı getirdi. 2023'te ilk maçına çıkan Visca, iki dakikada yaptığı bir gol ve bir asistle 'hoş geldin' dedirtti.