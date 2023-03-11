Tadını çıkarmak lazım!

Lige verilen aranın ardından geçtiğimiz haftayı da bay geçen Galatasaray, uzun zaman sonra taraftarının karşısına çıktı. Mertens'in yokluğunda Mata'yla maça başlayan Okan Buruk, istediği ön alan baskısını yapamadı. Kasımpaşa'nın da savunma disiplinini bırakmamasıyla ilk 30 dakika pozisyonsuz geçti. Daha sonra Icardi ile net fırsatlar bulunsa da Günay geçit vermedi.

Kasımpaşa ise özellikle Adekugbe'nin kanadından kontra fırsatları yakaladı. Ancak son paslarda yapılan hatalarla, ataklar pozisyona dönüşmedi. Bu tehlikelerin ardından Kanadalı bek daha çok savunma tedbirli oynamaya başladı.

İkinci yarıya Zaniolo ile başlayan Galatasaray'ın golü bulması çok sürmedi. İtalyan yıldız Rashica'nın harika pasında taraftara merhaba dedi. Sezon sonunda ayrılacağını varsayarsak, izlediğimiz her dakikanın tadını çıkarmamız lazım. Ayrıca golün ardından deprem felaketinde kaybettiğimiz Muhammed Emin Özkan'ın adının anons edilmesi de gözleri yaşarttı.

Nispeten kötü oynadığı maçta galibiyete ulaşan Galatasaray, 3 puandan fazlasını aldı. 63 yıllık Süper Lig rekoru kırılırken, Fenerbahçe'nin bay geçtiği hafta puan farkını 9'a çıkartarak rakibinin üzerindeki baskıyı daha da artırmış oldu.