İLKER YAĞCIOĞLU

MAÇTAN önce Fenerbahçe'nin çok kolay bir şekilde 3-4 farklı maçı kazanacağını düşünenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Hatay'ın ligde yaşadığı zor duruma bakarsak bunu düşünenler de açıkçası haklıydı. Galiba sadece Jose Mourinho ve Fenerbahçeli oyuncular farklı düşünmüş. 'Biz maçı kazanalım gerisi önemli değil' düşüncesi oyuncularda hakimdi.



Peki sonra ne oldu? Fenerbahçe taraftarı, ilk devrenin ortalarında ve 2-1 öne geçmelerine rağmen yönetimi istifaya çağırdı. Aslında dün gecenin özeti bu… Ne sahadaki oyunda ne de bireysel olarak oyuncuların vücut dillerinde hiç şampiyonluğa inanmış bir görüntü yoktu. Böyle olunca da taraftar, sonunda takıma tepkisini gösterdi. Bireysel olarak kimseyi değerlendirmek istemiyorum. Buradaki asıl sorumlu Jose Mourinho'dur.



Bu oyuncuları oynatacak da, onlara kazanma alışkanlığını kazandıracak da, onları hep hazır tutması gereken de Jose Mourinho. Ama hoca da böyle bir ışık göremiyoruz. Kahraman olmak için cesur kararlar almak lazım. Bu yüzden de Fenerbahçe yönetiminin ya Mourinho ile ciddi şekilde konuşup takımını toparlamasını istemesi lazım ya da hocaya güvenmiyorlarsa bir an evvel yolları ayırmak doğru olabilir. Son olarak şunu da söyleyeyim taraftara rağmen başarılı olmak mümkün değildir.



Bu yüzden Fenerbahçe'nin taraftarını kazanacak oyunu bir önce oynaması gerekir.