İLKER YAĞCIOĞLU

HAFTA, arası harika bir oyunla Belçika'dan Konferans Ligi çeyrek final biletini cebine koyarak dönen Fenerbahçe, ligde can derdinde ve küme düşme adaylarından olan Pendikspor karşısında çok kötü bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda hücum anlamında hiçbir şey yapamadılar. Cengiz Ünder sahada yoktu. Krunic, Fred, ve Mert Hakan'dan oluşan orta saha üçlüsü hücuma hiç destek veremedi. Bırakın net gol pozisyona girmeyi, ceza sahasına bile girmekte zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Pendikli futbolcular oyunu soğutmak için her şeyi yaptı. Yere yatan kalkmadı. İlk yarı tam 17 faul yaptılar ve Fenerbahçeli futbolcuların sinirlerini bozdular.

Açıkçası Fenerbahçe'nin sakin olup bu tuzağa düşmeden kendi oyununu oynaması lazımdı ama bu tuzağa düştü ve ortaya futbol değil kör dövüşü çıktı. 2. yarıda yoğun baskı tek kale oynanan bir maç ama yine net pozisyon üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe vardı.

İsmail hoca değişikliklerde çok geç kaldı. Cengiz'e bu kadar sabretmesi yanlıştı. Son bölümde gelen penaltı golü maçın kazanılmasını sağladı. Ancak iç sahada oynanan oyun şampiyonluk için endişe verici.

"Fenerbahçe üretmekte çok zorlandı. Penaltı ile maç kazanıldı ama iç sahada oynanan oyun şampiyonluk için endişe verici"