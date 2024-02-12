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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

12 Şubat 2024, Pazartesi

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Hata hakkı kalmadı

FENERBAHÇE, dün akşam ilk 45 dakikayı resmen boşa geçirdi. Bunda Alanyaspor'un ön alanda yaptığı etkili baskı ve İsmail hocanın formsuz oyuncularda ısrar edip, aynı 11'le maça başlamasının etkisi büyüktü.
Haftalardır gol atamayan Dzeko ve ortada gözükmeyen Szymanski yine sahadaydı.
Fazla üretemeyen, hücumda çoğalamayan ve alışık olmadığımız bir Fenerbahçe izledik.
Sarı-Lacivertliler, devreyi de 1-0 mağlup kapattılar.
YANLIŞ DEĞİŞİKLİKLER
İkinci yarıda Cengiz-İrfan değişikliği ki çıkması gereken isim Cengiz değildi ve Fenerbahçe'nin taraftarıyla birlikke yaptığı baskı sonucu 2 gol geldi.
Tam Fenerbahçe rahatladı derken, Alanyaspor'un golü resmen şok etkisi yarattı. İsmail hocanın İsmail Yüksek'i çıkarıp Batshuayi'yi almasıyla da orta saha direnci düştü ve Alanyaspor biraz daha rahat kaleye gelmeye başladı.
85'te Dzeko-Kent değişikliği de anlaşılacak gibi değildi.
Dzeko 45'te çıksa anlardım ama oyun 2-2 iken ve artık son anlar doldur boşalta dönecekken takımın en iyi kafa vuran oyuncusunu oyundan almak da İsmail hocanın yanlışlarından biriydi.
Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal hata yapma hakkını tüketti. İç sahada kaybedilen 2 puan şampiyonluk yarışında avantajı Galatasaray'a çevirdi.

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