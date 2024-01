İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE, dün geceki maçın zaten favorisiydi, zorlanmadan geçeceği belliydi. Bu yüzden skor sürpriz olmadı. Dolayısıyla bu maçı değerlendirirken takım oyununa değil bireysel performanslara bakmak daha doğru olur.

Dün geceden aklımda kalanlar şunlar oldu:



1-) Batshuayi'nin attığı goller. Belçikalı, ligde istediği süreyi bulamasa da açıkçası oynadığı her maç, süre aldığı her dakika takıma gerçekten büyük katkı sağlıyor. Daha fazla süreyi ve saygıyı hak ediyor.



2-) Lincoln Henrique. Çok uzun bir sürenin ardından takıma döndü hani derler ya bir döndü pir döndü. Lincoln'ün dönüşü de öyle oldu. Hiç ara vermemiş gibi son derece iyi bir oyun ortaya koydu ve sol kanat için 'ben de buradayım' mesajı verdi. Bunlar eskiler...



GÖZLER YENİLERDEYDİ

Asıl gözler Bonucci ve Krunic'teydi.

Açıkçası Bonucci ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Dünya çapında bir stoper olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç yabancılık çekmedi ve çok çabuk uyum sağladı. İlk toplara basışı, uzun pasları rakip defans arkadasında buluşturmaya çalıştırması Fenerbahçe adına son derece olumlu.

Krunic de bildiğimiz bir oyuncu.

Sıfıra yakın hatayla oynadı.

Fred'le birlikte oynadığı zaman orta saha bir kat daha güçlenecekmiş gibi duruyor.

Kısacası Fenerbahçe için şu anda her şey yolunda...