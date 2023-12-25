İLKER YAĞCIOĞLU

LİGİ uzak ara önde götüren ve tüm kamuoyuna göre ligin en iyi futbol oynayan iki ezeli rakibin dün akşam ortaya koyduğu oyun tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Hele maçın ilk yarısı izlenecek gibi değildi.

Sürekli fauller, taç atışları ve pas hatalarıyla dolu bir oyun izledik.

İsmail hoca önde baskı yapmayıp rakibi ikinci bölgede beklemeyi tercih etti. Fred'in yokluğunda da Crespo'nun yanına Szymanski'yi çekip, İrfan Can'ı forvet arkası gibi başlattı.

Ama bu orta saha kurgusu oyun üstünlüğünü Fenerbahçe lehine çeviremedi. İkinci yarıda İsmail- Cengiz değişikliği doğruydu.

Topa biraz daha fazla sahip olup oyununu rakibe kabul ettirmeye çaşılan bir Fenerbahçe izledik.

İsmail Yüksek, oyuna ciddi katkı sağladı. Taraftarlar hariç oyuncuların, özellikle teknik adamların ve maçın hakemi Arda Kardeşler'in beraberliği kabul ettiği tatsız tuzsuz bir derbi izledik. Oyunu konuşmayı istiyorduk ama ortada konuşulacak bir oyun yoktu. Sonuçta herkesin istediği oldu ve maç berabere bitti. Kim karlı derseniz; deplasmanda ezeli rakibinden bir puan alan

"Galatasaray'ın geceyi karlı kapatan taraf olduğunu söyleyebilirim.

Oyunu konuşmayı istiyorduk ama ortada konuşulacak bir oyun yoktu. Herkesin istediği oldu ve maç berabere sonuçlandı."