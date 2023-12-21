İLKER YAĞCIOĞLU

MAÇIN sonundan başlayalım; alınan 3 puan ne kadar kıymetli olursa olsun Fenerbahçe'nin Fred'i kaybetmesi 3 puanın sevincini aldı götürdü.

İki haftadır sürekli hakemleri konuşuyoruz. Dün akşamki olayda da hafta sonu oynanacak derbinin selameti açısından Fred'in niye atıldığının bütün kamuoyuna açıklanması şart. Aksi takdirde derbi büyük bir gerilimle başlar.

Gelelim Mert Hakan'a... Geldiğinden beri hakemlerle ve rakip takım oyuncularıyla uğraşmaktan başka bir iş yapmayan Mert Hakan dün gece de yaptığı faulün ardından ortamı gererek takımın en değerli oyuncusu Fred'in atılmasına sebep oldu. Bence artık tahammül sınırlarını aştı. Bu saatten sonra Fenerbahçe'de zor barınmalı.

Fenerbahçe, zaman zaman iyiydi zaman zaman zor duruma düştü.

Fred, Ferdi ve İsmil ve Djiku galibiyette başroldeydi.

Asıl soru Fred'in yokluğunda derbide kim oynayacak? Görünen o ki Crespo forma giyecek. İsmail hocanın elinde başka alternatif yok. Son olarak stoperde Serdar ve Samet yerine Oosterwolde daha doğru olacaktr.



"Fred'in neden atıldığı açıklanmalı.

Aksi takdirde derbi büyük bir gerilimle başlar.

Mert Hakan da artık gönderilmeli."