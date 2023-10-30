İLKER YAĞCIOĞLU

KLASİK cümleleri kuracağımız bir maç daha izledik.

İlk yarıda rakibi kendi ceza sahasına yaklaştırmayan, şut attırmayan ve tamamen rakip yarı sahada oynayan bir takım izledik. Bu oyunun aslında riskleri de var. Rakip iyi kontrataklar yapabilirse sıkıntı çıkarabilir.

Ama ön alan baskısını o kadar iyi ve tempolu yapıyorlar ki rakipler bırakın pozisyon bulmayı ceza sahasına bile yaklaşamıyorlar.

Burada da İsmail, Fred ve Szymanski üçlüsü inanılmaz iş yapıyor. Fred demişken umarım sakatlığı ciddi değildir. Çünkü bu oyunun en önemli parçası.

Dün gecenin genelinde Fenerbahçe'nin fazla zorlanmadan, tempoyu çok artırmadan maçı güle oynaya kazandığını söyleyebilirim. 19 maçta 19 galibiyet almak inanılmaz bir başarı.

İsmail hocayı hem bu galibiyet serisinden hem de oynattığı oyundan dolayı tebrik etmek de herkesin boynununborcu olsa gerek. Kamuoyunda "Fenerbahçe daha zorlu rakiplerle oynamadı" diye bir görüş var ama bence rakiplerden ziyade Fenerbahçe'nin oyunu önemli.



"Ben küçük büyük farketmeden bu takımın koloy kolay yenileceğini zannetmiyorum.

Hem oynattığı oyundan hem de galibiyet serisinden dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor."