PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Bu takım zor yenilir
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

30 Ekim 2023, Pazartesi

Bu takım zor yenilir

KLASİK cümleleri kuracağımız bir maç daha izledik.
İlk yarıda rakibi kendi ceza sahasına yaklaştırmayan, şut attırmayan ve tamamen rakip yarı sahada oynayan bir takım izledik. Bu oyunun aslında riskleri de var. Rakip iyi kontrataklar yapabilirse sıkıntı çıkarabilir.
Ama ön alan baskısını o kadar iyi ve tempolu yapıyorlar ki rakipler bırakın pozisyon bulmayı ceza sahasına bile yaklaşamıyorlar.
Burada da İsmail, Fred ve Szymanski üçlüsü inanılmaz iş yapıyor. Fred demişken umarım sakatlığı ciddi değildir. Çünkü bu oyunun en önemli parçası.
Dün gecenin genelinde Fenerbahçe'nin fazla zorlanmadan, tempoyu çok artırmadan maçı güle oynaya kazandığını söyleyebilirim. 19 maçta 19 galibiyet almak inanılmaz bir başarı.
İsmail hocayı hem bu galibiyet serisinden hem de oynattığı oyundan dolayı tebrik etmek de herkesin boynununborcu olsa gerek. Kamuoyunda "Fenerbahçe daha zorlu rakiplerle oynamadı" diye bir görüş var ama bence rakiplerden ziyade Fenerbahçe'nin oyunu önemli.

"Ben küçük büyük farketmeden bu takımın koloy kolay yenileceğini zannetmiyorum.
Hem oynattığı oyundan hem de galibiyet serisinden dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Nazar boncuğu 27 Ekim 2023, Cuma Gövde gösterisi 23 Ekim 2023, Pazartesi Şimdi sıra EURO 2024’te 16 Ekim 2023, Pazartesi Helal olsun çocuklar 13 Ekim 2023, Cuma
Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil...
Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile maaş zam hesabı çıktı!
Müge Anlı Tayfur itiraf etti mi son dakika? İFADESİ: Müge Anlı Tayfur Kılıç tutuklandı mı? Bedriye Kılıç’a ne oldu, bulundu mu?
Müge Anlı Tayfur itiraf etti mi son dakika?
Bu hafta 17479 TL’ye çamaşır makinesi, 12199 TL’ye kurutma makinesi, 9499 TL’ye bulaşık makinesi satılıyor! 30-31 Ekim ŞOK çeyiz kataloğu yayımlandı!
30-31 Ekim ŞOK çeyiz kataloğu yayımlandı!
MEB’den gece yarısı kararı! Bu yıl için kaldırıldı! Ara tatile 2 hafta kala duyuruldu! Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...
MEB'den flaş karar, bu yıl kaldırıldı!
Cumhuriyetin 100. yılına özel Boğaz’da ’drone’ gösterisi! İzleyenler büyülendi
Cumhuriyetin 100. yılına özel Boğaz'da 'drone' gösterisi!
SON DAKİKA