İLKER YAĞCIOĞLU

KESİNLİKLE nefes kesen bir maç oynadık. Uzun zamandır bu kadar iyi oynayan, bu kadar iyi mücadele eden, bu kadar istekli bir milli takım izlememiştik. Son iki Dünya Kupası'na damga vurmuş Hırvatistan Milli Takımı'na karşı çok doğru bir taktikle oynadık.

Oyunun savunma tarafını kusursuz yerine getirdik. Tedavülden kalkan Türk duvarı sözünü bu maçta yeniden yürürlüğe koyduk. Kazandığımız toplarla da Hırvatistan kalesinde maç boyu çok büyük tehlikeler yarattık. Belki biraz daha sakin kalabilsek, skoru çok kolay 3'e 4'e taşıyabilirdik. Kötü oynayan hiçbir oyuncumuz yoktu. Hepsi 5 yıldızlık oynadılar. Ama İsmail Yüksek, belki de hayatının en iyi maçını oynadı. Kesinlikle maçın adamıydı.

Futbolda teknik adamın ne kadar önemli olduğunu dün akşam bir kez daha gördük.

Montella, bizim çoçuklarla çok fazla vakit geçirmese de onlara kim olduğunu hatırlatmış. ve müthiş özgüven aşılamış. Şimdiden Euro 2024 hayırlı olsun diyebiliriz.

Okyanusu geçtik, derede boğulacağımızı hiç sanmıyorum.

Pazar günü Konya'da Euro 2024 biletini cebimize koyarız.

Helal olsun Bizim Çocuklar.



"Şimdiden Euro 2024 hayırlı olsun diyebiliriz. Okyanusu geçtik, derede boğulacağımızı hiç sanmıyorum."