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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 17 Mart 2023, Cuma

Sevilla’nın utanç gecesi

SADECE maçta yaptıkları vakit geçirmek, Fenerbahçeli oyuncuları ve taraftarları tahrik edecek davranışları maç boyunca tekrarlamaları ve iki maçta da futbol adına ortaya koydukları görüntüden dolayı bu başlığı tercih ettim. Fenerbahçe yine ilk maçtaki gibi üçlü savunma ile oynadı. İlk devre bittiğinde Sevilla ceza sahası içinde topla buluşamamıştı.
Yani savunma yönünü kusursuz oynayan bir takım vardı sahada. Hücumda ise zorlandık.
Arda'nın ayağına gelen toplarla heyecan yaşadık. Valencia çok istekliydi. Zajc da kalitesini sahaya yansıttı. Ama katı Sevilla defansını aşmakta zorlandık.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatınca 2. yarıyla birlikte Sevilla kalesini ablukaya aldık. Pozisyonlar da yakaladık. Ama futbol şansı dün gece Sevilla'dan yanaydı. Temponun en çok arttığı anlarda birkaç kendini bilmezin sahaya attığı yabancı maddeler Sevilla'nın ekmeğine yağ sürdü ve oyunun temposu düştü. Sonradan oyuna giren oyunculardan hemen hemen hiç katkı alamadık. Zaten Arda, Valencia ve Zajc çıktıktan sonra da sahada sorumluluk alan oyuncu kalmadı. Ayrı bir paragraf Arda için açayım. İlk 11'de oynamak için ne gerekiyorsa Arda Güler'de fazlası var.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Sevilla’nın utanç gecesi
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