Sevilla’nın utanç gecesi
Yani savunma yönünü kusursuz oynayan bir takım vardı sahada. Hücumda ise zorlandık.
Arda'nın ayağına gelen toplarla heyecan yaşadık. Valencia çok istekliydi. Zajc da kalitesini sahaya yansıttı. Ama katı Sevilla defansını aşmakta zorlandık.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatınca 2. yarıyla birlikte Sevilla kalesini ablukaya aldık. Pozisyonlar da yakaladık. Ama futbol şansı dün gece Sevilla'dan yanaydı. Temponun en çok arttığı anlarda birkaç kendini bilmezin sahaya attığı yabancı maddeler Sevilla'nın ekmeğine yağ sürdü ve oyunun temposu düştü. Sonradan oyuna giren oyunculardan hemen hemen hiç katkı alamadık. Zaten Arda, Valencia ve Zajc çıktıktan sonra da sahada sorumluluk alan oyuncu kalmadı. Ayrı bir paragraf Arda için açayım. İlk 11'de oynamak için ne gerekiyorsa Arda Güler'de fazlası var.
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