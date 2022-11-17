Galibiyet öz güvendir

İSKOÇYA ile oynadığımız hazırlık maçı geleceğin milli takımını görmek açısından önemliydi. Taraftar desteği güzeldi.

Artılarımız ve geliştirmemiz gereken yönlerimiz de var.

Topa sahip olmak, rakibi kendi ceza sahamıza çok sokmamak, geçiş hücumlarını iyi yapmak, artılarımızdı. Ama yerleşik hücumu yapmakta ve kapanan takımları açmakta halen zorlanıyoruz.

Mesela ilk 45 dakikada santrforumuz Cenk'i rakip ceza sahasında topla buluşturamadık.

Hakan, Orkun ve İrfan Can'ın rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı sadece 1'di. Yani; hücumumuzu rakip sahaya yerleştirip rakibin göbeğinden yapamıyoruz.



EN ETKİLİSİYDİ...

EN etkili oyuncumuz Cengiz Ünder'di. Rakibi en çok zorlayan ve ceza sahasına en çok ayak basan oyuncu Cengiz oldu. Diğer kanattan da aynı etkinliği göstermemiz gerekiyor. Bir de artık Enes Ünal'ın İspanya'daki formuna ihtiyacımız var.

Eksiklerimiz var. Sonuçta adı üstünde bir hazırlık maçıydı.



"Kapanan takımları açamıyoruz"



"Enes'in İspanya formu lazım"