İki takıma da yaramadı

ŞAMPİYONLUK yarışından çok uzakta kalan iki ezeli rakibin mücadelesi ve ortaya koyduğu oyun herkese keyif verdi.

Maçtan önce Pereira'nın nasıl bir 11'le başlayacağı merak konusuydu.

Portekizli çalıştırıcı orta sahayı Crespo ve Zajc'a emanet edip Gustavo- Sosa ikilisini kenarda bekleterek yine herkesi şaşırttı. Szalai'yi sol çizgide Novak'ı da sol stoper olarak oynattı. Bu orta saha ile de Beşiktaş'ın orta alan üstünlüğünü almaması neredeyse imkansızdı.

Öyle de oldu...

Beşiktaş topa sahip oldu ve oyuna hükmetti.

Fenerbahçe öne geçmesine rağmen sonraki bölümlerde tamamen kapanıp geçiş oyunu oynamak istedi.

KAZANAN TRABZON

Özellikle ikinci yarıda orta sahanın tamamen düştüğü anlarda Mert Hakan ve İrfan hamlesi için Pereira çok geç kaldı. Can Bozdağan ilk devre çok etkisizdi.

F.Bahçe'de de Zajc en etkisiz oyuncuydu. Kim Min Jae Fener'in en iyisi olarak göze çarptı.

Beşiktaş'ta da tabii ki Josef hem Siyah-Beyazlılar'ın hem de sahanın en iyisiydi.

Sonuçta beraberlik iki takıma da yaramadı. Zaten liderin çok gerisindeydiler. Şimdi fark daha da açıldı. Kısa gecenin galibi yine Trabzonspor oldu.

Josef harika oynadı

Can sahada yoktu