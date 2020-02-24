Bu sezon da kaybedildi
İlk 6 dakikada Onyekuru ile yakalanan fırsatlar Fatih hocanın dersine iyi çalıştığının göstergesiydi.
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlarda defansın arkasına atılan her top etkili olmuştur.
Galatasaray da bu taktiği denedi ve başarılı oldu.
ARTIK YOLUN SONU
Gustavo, Emre ve Rodrigues'in yokluğunda F.Bahçe'nin sahaya kalite koyamaycağı aşikardı.
Ama hiç olmazsa mücadele anlamında G.Saray'a zorluk çıkarabilirlerdi. Hasan Ali ve Tolgay iki hazır olmayan oyuncu Ersun hocanın Tolga ısrarı F.Bahçe'nin kötü futbolunun nedenleriydi.
Şampiyonluk yarışından kopmamak için muhakkak kazanılması gereken maçı 20 yıllık bir serinin ardından mağlup tamamlamak, bu sezonu da kaybetmek anlamına gelir.
Ersun hocanın sezonu tamamlayamaz!
MAÇIN EN İYİSİ: ONYEKURU
Fener defansını çok yıprattı. Golü de harikaydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGAY ARSLAN
İyi oynamadı. Çok sırıttı. 2. yarıda oyundan alındı.
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