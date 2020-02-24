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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 24 Şubat 2020, Pazartesi

Bu sezon da kaybedildi

MAÇTAN önceki beklentilerin aksine oyuna daha etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Fenerbahçe iç sahadaki en büyük silahı olan baskılı, tempolu ve coşkulu oyunu sahaya bir türlü yansıtamadı.
İlk 6 dakikada Onyekuru ile yakalanan fırsatlar Fatih hocanın dersine iyi çalıştığının göstergesiydi.
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlarda defansın arkasına atılan her top etkili olmuştur.
Galatasaray da bu taktiği denedi ve başarılı oldu.

ARTIK YOLUN SONU
Gustavo, Emre ve Rodrigues'in yokluğunda F.Bahçe'nin sahaya kalite koyamaycağı aşikardı.
Ama hiç olmazsa mücadele anlamında G.Saray'a zorluk çıkarabilirlerdi. Hasan Ali ve Tolgay iki hazır olmayan oyuncu Ersun hocanın Tolga ısrarı F.Bahçe'nin kötü futbolunun nedenleriydi.
Şampiyonluk yarışından kopmamak için muhakkak kazanılması gereken maçı 20 yıllık bir serinin ardından mağlup tamamlamak, bu sezonu da kaybetmek anlamına gelir.
Ersun hocanın sezonu tamamlayamaz!

MAÇIN EN İYİSİ: ONYEKURU
Fener defansını çok yıprattı. Golü de harikaydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGAY ARSLAN
İyi oynamadı. Çok sırıttı. 2. yarıda oyundan alındı.



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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Bu sezon da kaybedildi
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