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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 21 Mayıs 2019, Salı

Fenerbahçe seriye bağladı

DÜN geceki maç Fenerbahçe'den ziyade Erzurumspor'u yakından ilgilendiriyordu.
Çünkü Erzurum'un kümede kalmak için umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için bu maçtan mutlaka 3 puan alması gerekiyordu.
Fakat bu baskı ilk dakikadan itibaren Erzurumlu futbolcuların üzerinde görüldü. Fenerbahçe de son derece rahat ve maçı ciddiye alarak oynadı. Rakibin durumuyla hiç ilgilenmediler.
İlk devre zaman zaman özlediğimiz organize atakları gördük.
Bu ataklar sonucunda da Roberto Soldado ile iki net pozisyon girildi ancak gol gelmedi.


PENALTI DOĞRU...
SON haftaların flaş ismi Isla, diğer maçlar kadar olmasa da yine sahanın iyilerindendi.
Soldado da üzerine düşeni yaptı diyebilirim. Suat Arslanboğa'nın poziyondan 2.5 dakika sonra VAR'a gidip verdiği penaltı kararı doğruydu. Burada yanlış olan VAR'ın devreye girmesi için bu kadar uzun süre geçmesiydi.
Fenerbahçe bu sezon ilk defa 3'te 3 yaparak ve rakibin durumuyla ilgilenmeden 90 dakika mücadele eden Fenerbahçeli oyuncular vazifesini yaptı. Büyük takım refleksi yeniden doğmaya başladı.

MAÇIN EN İYİSİ: SOLDADO
Maçın kilidini açan futbolcu oldu

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SUNU
Erzurum'un forveti üretken değildi

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe seriye bağladı
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