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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 19 Şubat 2019, Salı

Başakşehir’in şakası yok

LİGİN en iyi pas yapan takımı ve ligin lideri olan Başakşehir dün akşam Antalya'da da maç boyunca kendi sistemini uygulayarak istediği ve hak ettiği 3 puanı aldı. Başakşehir'i diğerlerinden farklı kılan bıkmadan, usanmadan hep aynı oyunu oynamaları. Zaman zaman risk alsalar da hatalar yapsalar da Abdulah Avcı'nın öğrencileri inandıkları oyunu oynamaktan vazgeçmiyor. Topun arkasını iyi geçen son derece iyi savunma yapan buna karşın set hücumunu da hızlı hücumu da özellikle Visca ile iyi yapan bir takım. Arda'nın yavaş yavaş fizik olarak iyi duruma gelmesi de Başakşehir'in kalan haftalarda ayrı bir avantajı.

FARK ARTABİLİRDİ
Adebayor'un, Demba Ba'nın, Elia'nın ilk 11'de olmadığı bir takım böyle oynuyorsa hepsinin bir arada oynadığı takımı siz düşünün. Sonuç belki skor olarak 1-0'da kaldı ama özellikle 2. yarıda Başakşehir maçı 3 ve 4'e getirecek pozisyonları yakaladı ama farkı artıramadı. Zaten Başakşehir'in bu sezon en büyük sıkıntısı bu. Bu giderilirse işler daha da kolay olur.

MAÇIN EN İYİSİ: KUDRYASHOV
Rus futbolcu takımın en iyisiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MEVLÜT
Antalyasporlu oyuncu tel tel döküldü.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Başakşehir’in şakası yok
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