Başakşehir’in şakası yok
FARK ARTABİLİRDİ
Adebayor'un, Demba Ba'nın, Elia'nın ilk 11'de olmadığı bir takım böyle oynuyorsa hepsinin bir arada oynadığı takımı siz düşünün. Sonuç belki skor olarak 1-0'da kaldı ama özellikle 2. yarıda Başakşehir maçı 3 ve 4'e getirecek pozisyonları yakaladı ama farkı artıramadı. Zaten Başakşehir'in bu sezon en büyük sıkıntısı bu. Bu giderilirse işler daha da kolay olur.
MAÇIN EN İYİSİ: KUDRYASHOV
Rus futbolcu takımın en iyisiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MEVLÜT
Antalyasporlu oyuncu tel tel döküldü.
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