Bunun adı rezalet!
Tabii Başkan Ali Koç'u da unutmamak gerekir.
Comolli'yi getiren, gelen ya da giden oyuncuları onaylayan da sonuçta kendisi.
ESKİ FENER'İ İSTERİM
Başkan Ali Koç'a en büyük desteği veren taraftarlar bile kendisine tepki göstermeye başladı.
En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Ali Koç'un Comolli ve Koeman'la birlikte tüm teknik heyeti kovup Ersun Yanal'ı takımın başına getirmesi lazım.
Dünkü sonuçla Fenerküme düşme potasına girdi.
Bu tablo Ali Koç'un bu zamana kadar aldığı kararların sonucudur.
'Yeniden Fenerbahçe' sloganı ve Koç vizyonu buysa ben bir Fenerli olarak eskisini istiyorum.
MAÇIN EN İYİSİ: JOSUE
Akhisarlı yıldız orta alanda çok etkiliydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KOEMAN
Sahaya rezil bir takım sürdü.
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