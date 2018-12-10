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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 10 Aralık 2018, Pazartesi

Bunun adı rezalet!

AKHİSAR maçında Fenerbahçe'nin görüntüsü tek kelimeyle rezaletti... Sezon başından bu yana söylemekten dilimizde tüy bitti; bu takımın sıkıntısı, öncesinde Cocu sonrasında Koeman gibi iki teknik direktöre mahkum kalması. Ama daha da önemlisi Comolli gibi bu teknik adamları getiren ve bu takımı kuran sportif direktörün bu kadar uzun süre görevde kalmasıdır. Bir yıl önceden çalışmalara başlayan, yüze yakın oyuncu izlediğini söyleyen Comolli bu durumun baş sorumlusudur.
Tabii Başkan Ali Koç'u da unutmamak gerekir.
Comolli'yi getiren, gelen ya da giden oyuncuları onaylayan da sonuçta kendisi.

ESKİ FENER'İ İSTERİM
Başkan Ali Koç'a en büyük desteği veren taraftarlar bile kendisine tepki göstermeye başladı.
En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Ali Koç'un Comolli ve Koeman'la birlikte tüm teknik heyeti kovup Ersun Yanal'ı takımın başına getirmesi lazım.
Dünkü sonuçla Fenerküme düşme potasına girdi.
Bu tablo Ali Koç'un bu zamana kadar aldığı kararların sonucudur.
'Yeniden Fenerbahçe' sloganı ve Koç vizyonu buysa ben bir Fenerli olarak eskisini istiyorum.

MAÇIN EN İYİSİ: JOSUE
Akhisarlı yıldız orta alanda çok etkiliydi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KOEMAN
Sahaya rezil bir takım sürdü.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Bunun adı rezalet!
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