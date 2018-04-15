Yol Durumu
  1. Kazanacak bekleyecek!
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 15 Nisan 2018, Pazar

Deplasman fatihi

FENERBAHÇE 8'de 8 yapmak parolasıyla çıktığı ligin son dönemecindeki en zor deplasmanına çıktı. Sivasspor bu sene kendi sahasında Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarmış ve Avrupa Ligi iddiası olan bir takımdı.
Yani zorlu bir maç Sarı- Lacivertlileri bekliyordu.
Fenerbahçeli futbolcular da maçın zorluk derecesinin farkına varmışlar ki maça son derece iyi başladılar.
Bu sezon birçok deplasmanda olduğu gibi önde basarak, Sivassporlu futbolcuları hataya zorladılar.
Ve istedikleri golleri bularak ilk devreyi 2-0 galip kapattılar.

HEDEFİNE ULAŞTI
Özellikle Şener ve Dirar ikilisi Fenerbahçe'nin sağ kanadını çok iyi kullanarak neredeyse tüm pozisyonların sağdan gelişmesini sağladılar.
Bu kadar başarılı bir 45 dakika oynarken Fenerbahçe'nin Sivas'a iki net gol pozisyonu vermesi de eminim ki Aykut hocanın çok canını sıkmıştır. Sivaslı Bifouma, ilk devre iki müsait pozisyonda istediği vuruşları yapamadığı için maçın gidişatına etki etti.
İkinci yarıda skora oynayan Fenerbahçe zaman zaman zorlansa da 3 puanı alarak hedefin ulaşmayı bildi ve Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye başladı.

MAÇIN İYİSİ ŞENER: F.Bahçe'nin sağ kanadını çok iyi kulland

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRE: Genç oyuncu bekleneni veremedi.
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