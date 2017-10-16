Derbi öncesi iyi prova

Derbi öncesi F.Bahçe'nin puan kaybına tahammülü yoktu. Maç başlar başlamaz da Fenerli oyuncuların kazanmayı ne kadar istediğini gördük. 5 ve 6. dakikalarda gelen iki gol F.Bahçe'nin maçı rahat oynamasını sağladı. İlk 45 dakika boyunca hep rakip kalede gol arayan attığı ile yetinmeye bir Kanarya vardı.

Çok istekli oynadılar ve rakibe çok iyi baskı yaptılar. Ve tartışmasız bu sezonki en iyi 45 dakikayı oynadılar. Ozan ve Giuliano'nun performansı son derece iyiydi.

Sezon başında kendi taraftarından büyük tepki görmesine rağmen pes etmeyen ve her maç üzerine koyarak giden Ozan, diğer futbolculara örnek bir davranış sergiledi.



GIULIANO FARKI

Giuliano da niçin bu takıma transfer edildiğini dün akşam bizlere gösterdi. Skor 3-0 olduktan sonra Aykut hocanın derbiye de düşünerek Soldado ve Valbuena'yı alması, futbolcuların da "Artık çok yorulmayalım" düşüncesinde olması Malatya'nın etkinliğini artırdı. Bunun sonucunda da golü buldular.

Aykut hoca 8. haftadan sonrasını kendine hedef koymuştu ve söyledikleri yavaş yavaş gerçekleşiyor.

Takımın önümüzdeki hafta oynaycağı final maçından puanla ayrılması durumunda ilk devrenin sonuna kadar puan farkını azaltacaığını ve şampiyonluk yarışının tam göbeğinde olacağını söyleyebiliriz.



MAÇIN KÖTÜSÜ YALÇIN-SADI

Malatya'nın savunma ikilisi çok kötüydü.



MAÇIN EN İYİSİ OZAN

Genç oyuncu çok etkili oynadı.