Skoru korumak çok önemli

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 3 Ekim 2025

Fenerbahçe, Nice karşılaşmasına olabilecek en iyi senaryoyla başladı. Rakibin atağa çıkarken kaptırdığı topta Talisca'nın şık servisiyle topla buluşan Kerem, Sarı-Lacivertli forma altındaki ilk golünü kaydetti. Milli oyuncunun golü hem kendisi hem de takım adına moral oldu. İlk 45 dakikada topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe'ydi.

Oyunun temposu yüksek olmasa da, topu ayağımızda tutarak rakibin kalemize fazla tehlike oluşturmasına izin vermedik. Hücumda çok fazla pozisyon üretemedik belki ama Kerem'in ikinci golüyle oyunun kontrolünü iyice elimize aldık. Avrupa maçlarında skor çok değerlidir. 2-0'dan sonra Fenerbahçe, doğal olarak skoru korumayı ve kontra ataklarla tehdit yaratmayı tercih etti. Bu dakikalardan sonra sahada başka bir senaryo yazılmaya başladı.

Nice, oyunun kontrolünü ele aldı ve orta sahada özellikle İsmail Yüksek yalnız kaldı. Bu durum, hem savunma hem de topa sahip olma açısından takım dengesini bozdu. Talisca'nın savunma zaafı bu süreçte daha çok göze çarptı.

Aynı şekilde Asensio da oynadığı bölgede savunmaya katkı veremedi.

Bu da orta alanda direnç kaybına neden oldu. Neyse ki oyunun son bölümünde Alvarez ve Szymanski'nin oyuna girmesiyle birlikte orta sahada yeniden direnç kazandık. Topu rakibe vermiş olsak da skoru vermedik ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardık.
Maçtan çıkarılacak not ise Avrupa'da skoru korumak çok önemlidir.

