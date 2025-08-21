PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bu oyun yetmeyebilir

Bu oyun yetmeyebilir

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 21 Ağustos 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Jose Mourinho planlarını tamamen 2 maç üzerinden yapmış. Kadıköy'de savunma güvenliğini hiç ihmal etmeden oyunu 0-0'da tutalım atarsak atarız. Atamazsak da turu 2. maça taşırız düşüncesiydi. Bu yüzden ilk yarıda ofansif anlamda Szymanski'nin şutu ve En Nesyri'nin kafa vuruşu dışında rakip kaleyi hiç zorlayamadık. Buna karşın rakibe de doğru dürüst pozisyon vermedik.

İlk yarı orta alan mücadelesi şeklinde ve ağır tempoda geçti. 2. yarı biraz daha önde başladık. Rakibe müdahalelerde daha canlı ve daha doğru baskı yaptık. Ama yine pozisyon üretmekte zorlandık. Bu sistemde orta sahalar hücuma destek vermekte zorlandığı için Duran ve Nesyri yallnızları oynuyor ve etkisiz kalıyorlar. Rakibin 10 kişi kalması da oyunda fazla bir şey değiştirmedi. Duran-Talisça değişikliği doğruydu. Hocanın Mert'in yerine Oğuz'u alması da doğruydu.

Talisca girdikten sonra hem rakibi 10 kişi bıraktı hem de oyunu hareketlendirdi. Oğuz girdikten sonra hoca yine üçlü ile devam etti. Dün gece hoca baştan sona bu maçı Lizbon'a taşımayı hedeflemiş ve bu isteğine de ulaştı. Ama oradaki maçta yoğun Benfica baskısı ve iç sahada oynadıkları etkili oyuna bu skor yetecek mi göreceğiz. Son olarak iyi bir taraftar vardı. Maçın başından sonuna kadar destek verdiler. Transferi çok konuşulan Kerem'in 11'de başlaması sürpriz oldu. Rui Costa'nın açıklamalarıyla da satılmayacağını anladık. Oyundan çıkarken Mourinho'nun tebrik etmesi en güzel görüntülerden biriydi. Artık 2. maçı bekleyeceğiz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Benfica öncesi kritik uyarı 17 Ağustos 2025, Pazar Devler Ligi'ne 1 adım kaldı 13 Ağustos 2025, Çarşamba Fenerbahçe bu turu geçer 07 Ağustos 2025, Perşembe Asla çantada keklik değiller 23 Temmuz 2025, Çarşamba
Tuzla’da semt pazarında kavga: Döner bıçaklı saldırı! 1 yaralı
Tuzla’da semt pazarında kavga: Döner bıçaklı saldırı! 1 yaralı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Aslan'dan Fener'e dev çalım! Planlar değişti
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Kader maçı Portekiz'de!
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
CHP'li oğul Böcek tutuklandı