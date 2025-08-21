İLKER YAĞCIOĞLU

Jose Mourinho planlarını tamamen 2 maç üzerinden yapmış. Kadıköy'de savunma güvenliğini hiç ihmal etmeden oyunu 0-0'da tutalım atarsak atarız. Atamazsak da turu 2. maça taşırız düşüncesiydi. Bu yüzden ilk yarıda ofansif anlamda Szymanski'nin şutu ve En Nesyri'nin kafa vuruşu dışında rakip kaleyi hiç zorlayamadık. Buna karşın rakibe de doğru dürüst pozisyon vermedik.

İlk yarı orta alan mücadelesi şeklinde ve ağır tempoda geçti. 2. yarı biraz daha önde başladık. Rakibe müdahalelerde daha canlı ve daha doğru baskı yaptık. Ama yine pozisyon üretmekte zorlandık. Bu sistemde orta sahalar hücuma destek vermekte zorlandığı için Duran ve Nesyri yallnızları oynuyor ve etkisiz kalıyorlar. Rakibin 10 kişi kalması da oyunda fazla bir şey değiştirmedi. Duran-Talisça değişikliği doğruydu. Hocanın Mert'in yerine Oğuz'u alması da doğruydu.

Talisca girdikten sonra hem rakibi 10 kişi bıraktı hem de oyunu hareketlendirdi. Oğuz girdikten sonra hoca yine üçlü ile devam etti. Dün gece hoca baştan sona bu maçı Lizbon'a taşımayı hedeflemiş ve bu isteğine de ulaştı. Ama oradaki maçta yoğun Benfica baskısı ve iç sahada oynadıkları etkili oyuna bu skor yetecek mi göreceğiz. Son olarak iyi bir taraftar vardı. Maçın başından sonuna kadar destek verdiler. Transferi çok konuşulan Kerem'in 11'de başlaması sürpriz oldu. Rui Costa'nın açıklamalarıyla da satılmayacağını anladık. Oyundan çıkarken Mourinho'nun tebrik etmesi en güzel görüntülerden biriydi. Artık 2. maçı bekleyeceğiz.