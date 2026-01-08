BEBEK HEDİYE SETİ ALIMI



Bebek Hediye Seti Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2457020

1- İdarenin

1.1. Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ NO:4 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02165641300

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 29.01.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu (Battalgazi Mah., Kubbe Cad., No:4 )

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Bebek Hediye Seti Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

11 Kalem Bebek Hediye Seti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ürünlerin teslimatı, Muayene ve Mal Kabul Komisyonu gözetiminde yapılacak olup, Belediyemiz Lojistik Merkezi ve Depo Şefliği Birimine, Mimar Sinan Mahallesi İstek Sokak No: 12 Sultanbeyli / İSTANBUL

3.4. Süresi/teslim tarihi : -İşin süresi, sözleşmenin imza tarihini izleyen günden başlamak üzere 31.08.2026 tarihine kadar olup, bu süre boyunca teslimatlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda kısım kısım (partiler hâlinde) gerçekleştirilecektir. - Teslimat Süresi : Ürünler, siparişin tebliğinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde eksiksiz ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir. Teslimatlar, mesai saatleri içerisinde (09.00–16.00 saatleri arasında) yapılacaktır. -Teslimat Şekli : Tüm ürünler; bireysel olarak etiketlenmiş, hasara karşı korunaklı şekilde paketlenmiş, montaj gerektiren ürünler için montajı tamamlanmış ve kullanıma hazır hâlde teslim edilecektir. -Nakliye ve Taşıma Sorumluluğu : Ürünlerin taşıma, yükleme, boşaltma ve teslimat sürecinde oluşabilecek her türlü masraf ve sorumluluk yüklenici firmaya aittir. Nakliye, taşıma ve istifleme sırasında meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve ziyan yüklenici sorumluluğundadır. Teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen ürünler kabul edilmeyecek olup, bu ürünlerin değişimi yüklenici tarafından ücretsiz olarak ve gecikmeye mahal verilmeksizin yapılacaktır. -Teslimat Miktarı ve Kontrol : Ürünler, idarenin belirlediği miktar, tür ve teknik özelliklere uygun olarak eksiksiz şekilde teslim edilecektir. Teslimat sırasında Muayene ve Mal Kabul Komisyonu tarafından teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecek olup, bu durum yüklenici tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

3.5. İşe başlama tarihi :sözleşmenin imza tarihini izleyen günden başlar

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

