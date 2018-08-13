Kartal’ı Lens uçurdu
Lens, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en iyi futbolunu oynadı.
İlk 45 dakikada inanılmaz bir oyun ortaya koydu. Kanatları iyi kullandı, yerden attığı sert ortalarla Babel'e de golünü attırdı. Bunun yanı sıra Larin de girdiği tüm pozisyonları harcadı.
Geçen sezonu Beşiktaş'ın golünü kim attı derseniz?
Pepe... Bu sene de ilk golü atan Pepe bu unvanını korudu.
Larin'in Aboubakar'a benzetiyorum.
HARİKA BAŞLANGIÇ
Bu kadar çok gol pozisyonuna giren bir oyuncunun bu golleri leblebi gibi atması gerekirken, bu kadar düşük yüzdeyle oynamasını birza tecrübesizlik, biraz da şanssızlığa vuruyorum.
Larin gollerini sıralamaya başladığında Aboubakar'a dönüştüğünü görebiliriz.
Çünkü gol pozisyonlarında hep o var. Beşiktaş'ın yediği gole baktığımızda Necip'in basit hatasını görüyoruz. Bu durumda Kaptan Necip'e "Ne yapıyorsun?" demek lazım.
Futbolda ilk maçlar her zaman zordur.
Eğer 3 puanı cebine koyuyorsan kanaatimce müthiş bir başlangıç demektir.
MAÇIN iYiSi LENS
Yıldız futbolcu her şeyi mükkemmel yaptı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ NECİP
Basit hatası tecrübesine yakışmadı.
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- Hayri Ülgen
- Kartal’ı Lens uçurdu
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