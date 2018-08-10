Babel’in gecesi
Nedeni ise linz takımının çok iyi pres yapması, alan kapatması ve Şenol Güneş'in de geç oyuncu değişikliği.
LARIN AĞIR KALDI
Caner ile Pepe defansta iyi oynadılar. Görevlerini de yaptılar. Babel çok gayretliydi.
Bu güzel oyununu da golle süslemesini bilerek takımına umut getirdi. Gökhan Gönül zaman zaman etkili bindirmeler yaptı. Ortalar da yaptı ama Larin'in ağır kalışı ve zamanlaması geç olunca eriyip gitti. 84. dakikada Tolga Beşiktaş'ı ipten aldı.
Muhteşem bir top çıkardı. Şenol Güneş, ikinci maçta orta sahayı güçlü tutmazsa, koşan adamları oynatmazsa ve iki kanadı da kullanamazsa işi zor. Ama herşey rağmen 1-0'lik skor tur için Beşiktaş'a yetecektir.
MAÇIN EN iYİSi BABEL: Hollandalı oyuncu şık bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞUZHAN: Beşiktaş'ın yıldızı dün gece kötüydü.
- Haberler
- Yazarlar
- Hayri Ülgen
- Babel’in gecesi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beşiktaş’ta Larin coşkusu 03 Ağustos 2018, Cuma BEŞİKTAŞ zayıf rakibi karşısında iki maçta da galip gelerek Avusturya'nın Linz takımıyla eşleşti. Dün Vodafone...
- Alper Fener’i kanatlandırdı 02 Ağustos 2018, Perşembe FENERBAHÇE, Benfica maçı öncesi ideal bir kadroyla Cagliari karşısına çıktı. İlk 45 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe'nin...
- Antrenman maçı gibiydi 27 Temmuz 2018, Cuma BEŞİKTAŞ gerçekten oynadığı futbolla bu turun favorisi olduğunu hemen belli etti. Rakibi sanki mahalle takımıydı....
- Disiplinin zaferi 16 Temmuz 2018, Pazartesi BİR Dünya Kupası daha bitti... Belki de Fransa, şampiyonanın en iyi futbol oynayan takımı değildi; ama en disiplinli,...
- Fransa ve Belçika hak etti 07 Temmuz 2018, Cumartesi GÜNÜN ilk maçında Fransa ve Uruguay oyuna gerçekten kontrollü ve dengeli başladı. Çünkü Uruguay dünya yıldızı Ronaldo'lu...
HAYRİ ÜLGEN Tweetleri