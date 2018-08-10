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  1. Beşiktaş’ta Larin coşkusu
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 10 Ağustos 2018, Cuma

Babel’in gecesi

BEŞİKTAŞ, Avusturyalı rakibi karşısında farklı kazanacak zannediliyordu. Linz takımı sert, diri ve disiplinli.. Adeta küçük bir Alman takımı gibi. Beşiktaş ilk 45 dakika içersinde kopuk bir film gibi oynadı. Babel'in golü bile Beşiktaş'a istediği futbolu oynatamadı. Babel akıllı bir gol attı. Eğer Oğuzhan yakalamış olduğu pozisyonu gole çevirseydi ilk yarıda maç kopardı. İkinci yarıda ise Beşiktaş yine istediği futbolu oynayamadı.
Nedeni ise linz takımının çok iyi pres yapması, alan kapatması ve Şenol Güneş'in de geç oyuncu değişikliği.

LARIN AĞIR KALDI
Caner ile Pepe defansta iyi oynadılar. Görevlerini de yaptılar. Babel çok gayretliydi.
Bu güzel oyununu da golle süslemesini bilerek takımına umut getirdi. Gökhan Gönül zaman zaman etkili bindirmeler yaptı. Ortalar da yaptı ama Larin'in ağır kalışı ve zamanlaması geç olunca eriyip gitti. 84. dakikada Tolga Beşiktaş'ı ipten aldı.
Muhteşem bir top çıkardı. Şenol Güneş, ikinci maçta orta sahayı güçlü tutmazsa, koşan adamları oynatmazsa ve iki kanadı da kullanamazsa işi zor. Ama herşey rağmen 1-0'lik skor tur için Beşiktaş'a yetecektir.

MAÇIN EN iYİSi BABEL: Hollandalı oyuncu şık bir gol attı.

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