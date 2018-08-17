Negredo’nun gecesi
Ancak tecrübesiz, deneyimsiz ve Avrupa için de yetersiz. Diğer bir oyuncu Tolgay Arslan'a baktığımızda sahada uyur gezer gibiydi. Nerede o çok koşan, hücumda çoğalan Tolgay.
Dün yoktu.
Şenol Güneş ikisine de dayanamadı ve oyundan aldı.
AMATÖRCE GOLLER
Beşiktaş'ın yediği iki gole bakıyorum. Amatörce. Avrupa düzeyinde bir takım bu kadar basit gollere izin veriyorsa işi ileride zor. Fabri'yi bundan sonraki her maçta gözlerim arayacak. Fikret Orman, Tolga için çok iyi kaleci dedi. O zaman bu maçtan sonra Fabri ile Tolga arasındaki farkı görsün. Bir de Negredo'nun böyle maçlarda nasıl bir golcü olduğunu gördük.
Demek ki futbolda Şenol Güneş dahi, bir futbolcuya kapris yapmayacaksın.
Kendisinin istemediği, takımda düşünmediği Negredo hem onu hem de Beşiktaş'ı ipten aldı. İspanyol oyuncunun gördüğü iki kırmızı kart yedek kalmasına isyandı. Aslında bu tur bir ders niteliğinde. Beşiktaş zor da olsa turladı.
MAÇIN İYİSİ: NEGREDO
İspanyol golcü, son dakikada kritik gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Beşiktaş'ın yıldızı dün gece kötüydü.
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- Hayri Ülgen
- Negredo’nun gecesi
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