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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 03 Ağustos 2018, Cuma

Beşiktaş’ta Larin coşkusu

BEŞİKTAŞ zayıf rakibi karşısında iki maçta da galip gelerek Avusturya'nın Linz takımıyla eşleşti. Dün Vodafone Arena'da gördüm ki Beşiktaş taraftarları takımlarını özlemiş. En az tribünlerin 4'te 3'ü doluydu. Rakip takım gol yememek için adeta etten duvar örmüş. 10 kişiyle savunma yapıyor. Ancak Lens'in çabukluğu ve asisti rakibine gol yedirtti. Larin zamanla çok daha iyi bir golcü olacak. Biraz daha zamana ihtiyacı var.
Attığı 3 gol bunun belirtisiydi. Bir de direkten dönen topu şanssızlıktı.
Caner, ilk maçta da bu maçta da inanılmaz bir eforla oynadı. Onu çok formda gördüm. Attığı gol ise fırsatçılık.
Zaten bu takım Beşiktaş'ın rakibi değildi. Şenol Güneş, hemen takımı toparlayıp, Avusturyalı rakibine hazırlanmalı. Takımda hala oturmamış oyuncular var. Tabii ki zamanla Şenol Güneş, bunları oturtup ligin ilk maçına yetiştirecektir...
Ama takımda hala Aboubakar gibi, Gomez gibi Avrupa maçları için iyi bir golcünün şart olduğunu gördük.
Şenol Güneş eğer kaleci alınmazsa Tolga Zengin için kuşkularım olduğunu söyleyebilirim.
Oğuzhan Özyakup'un gol atmasına sevindim...
Yeni sezon için moral oldu diyebiliriz.

MAÇIN EN iYiSi: LARIN
3 gol attı. Daha da atabilirdi.
İstekliydi...

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TORSHAVN
Beşiktaş'ın rakibi sadece defans yaptı
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