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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe

Alper Fener’i kanatlandırdı

FENERBAHÇE, Benfica maçı öncesi ideal bir kadroyla Cagliari karşısına çıktı.
İlk 45 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe'nin kanatlardan oynayıp çok etkili 3 tehlike yarattığına şahit olduk.
Josef'in direkten dönen topu da gecenin F.Bahçe adına şanssız anlarından biri oldu.
Sarı-Lacivertliler, Mehmet Topal'ın yokluğuna rağmen hem rakibine orta alanda üstünlük kurdu hem de etkili pozisyonlar yakaladı.
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında önemli bir değişikliklere imza atıyor.
Öğrencilere çok düşük fiyata bilet satan Koç'un o öğrencilerle dün tribünde yan yana yer alması harika bir şey. Bu değişim rüzgarları Fenerbahçe ile başlayıp umarım tüm Türk futboluluna sarar.

UMUT VERDİLER
Fenerbahçe ilk yarıda iyi oynadı ancak golü bulamadı.
Ama ikinci yarıda Alper'in çabukluğu, kurnazlığı ile Sarı-Laciverliler golleri buldu. Alper'in iki golüne de baktığımızda da çabukluk ve fırsatçılık vardı. Alper attığı iki golle Benfica maçında da forvette rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi.
Cagliari karşısında disiplinli bir oyun ortaya koyan Fener, bu futbolunu Benfica karşısında da ortaya koyarsa turu geçme ihtimali çok yüksek.

MAÇIN İYİSİ ALPER
Attığı iki golle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CIGARINI
Cagliari'li futbolcu çok agresifti.
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