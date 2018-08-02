Alper Fener’i kanatlandırdı
İlk 45 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe'nin kanatlardan oynayıp çok etkili 3 tehlike yarattığına şahit olduk.
Josef'in direkten dönen topu da gecenin F.Bahçe adına şanssız anlarından biri oldu.
Sarı-Lacivertliler, Mehmet Topal'ın yokluğuna rağmen hem rakibine orta alanda üstünlük kurdu hem de etkili pozisyonlar yakaladı.
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında önemli bir değişikliklere imza atıyor.
Öğrencilere çok düşük fiyata bilet satan Koç'un o öğrencilerle dün tribünde yan yana yer alması harika bir şey. Bu değişim rüzgarları Fenerbahçe ile başlayıp umarım tüm Türk futboluluna sarar.
UMUT VERDİLER
Fenerbahçe ilk yarıda iyi oynadı ancak golü bulamadı.
Ama ikinci yarıda Alper'in çabukluğu, kurnazlığı ile Sarı-Laciverliler golleri buldu. Alper'in iki golüne de baktığımızda da çabukluk ve fırsatçılık vardı. Alper attığı iki golle Benfica maçında da forvette rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi.
Cagliari karşısında disiplinli bir oyun ortaya koyan Fener, bu futbolunu Benfica karşısında da ortaya koyarsa turu geçme ihtimali çok yüksek.
MAÇIN İYİSİ ALPER
Attığı iki golle maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CIGARINI
Cagliari'li futbolcu çok agresifti.
- Haberler
- Yazarlar
- Hayri Ülgen
- Alper Fener’i kanatlandırdı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Antrenman maçı gibiydi 27 Temmuz 2018, Cuma BEŞİKTAŞ gerçekten oynadığı futbolla bu turun favorisi olduğunu hemen belli etti. Rakibi sanki mahalle takımıydı....
- Disiplinin zaferi 16 Temmuz 2018, Pazartesi BİR Dünya Kupası daha bitti... Belki de Fransa, şampiyonanın en iyi futbol oynayan takımı değildi; ama en disiplinli,...
- Fransa ve Belçika hak etti 07 Temmuz 2018, Cumartesi GÜNÜN ilk maçında Fransa ve Uruguay oyuna gerçekten kontrollü ve dengeli başladı. Çünkü Uruguay dünya yıldızı Ronaldo'lu...
- Beşiktaş’ın hata lüksü kalmadı 26 Haziran 2018, Salı BEŞİKTAŞ gerçekten zor günler geçiriyor. Bilhassa geçen sezon hem şampiyonluğu hem kupayı birlikte kaybedince bütün...
- Ah bir de golcü olsa 06 Haziran 2018, Çarşamba Lucescu gerçekten son 3 hazırlık maçında Türk Milli Takımı'na mücadele gücünü futbolculara işlemiş. Rusya karşısında...
HAYRİ ÜLGEN Tweetleri